Le Directeur exécutif du Groupe Renault salue la stabilité de la politique industrielle du Maroc

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature d’un avenant à la convention d’investissement, présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, M. Provost a réaffirmé la pleine confiance du Groupe Renault dans le Royaume.

La signature de ce troisième avenant consacre la continuité d’un partenariat exemplaire et durable, a-t-il fait valoir, ajoutant que le Maroc occupe, au sein du Groupe Renault, une place tout à fait singulière.

Dans ce sens, M. Provost, qui effectuait son premier déplacement officiel à l’étranger depuis sa nomination, a noté que près d’un véhicule sur cinq produits dans le monde par le groupe est fabriqué sur le sol marocain.

Le Royaume représente également un marché clé, où Renault détient plus de 40% de parts de marché, a-t-il précisé, se félicitant des différentes chaînes de valeur développées au Maroc, portées par une politique industrielle « remarquable ».

Rappelant que l’usine de Tanger inaugurée par le Roi Mohammed VI, est devenue aujourd’hui le principal site de production mondial de Renault, M. Provost a affirmé que le nouvel avenant vient formaliser la nouvelle génération de voitures que le groupe compte développer et produire au Maroc.

Il consacre également la création d’un centre de recherche et développement (R&D) dans le Royaume, ainsi que la mise en place de l’un des trois pôles digitaux mondiaux du Groupe Renault.

De son côté, M. Akhannouch a souligné que la signature de cet avenant illustre la confiance du groupe dans la gouvernance du Maroc.

« Ce troisième accord nous permettra de nous projeter à l’horizon 2030, à travers des investissements importants destinés à diversifier les modèles produits au Maroc », a-t-il dit.

Et de poursuivre : « Nous entamerons une nouvelle étape d’investissements majeurs, destinée à permettre au groupe de rester en parfaite adéquation avec l’évolution des attentes de sa clientèle en matière de modèles ».

Le Maroc demeure pleinement aux côtés des investisseurs, en leur assurant le cadre propice pour aller de l’avant, a conclu M. Akhannouch.