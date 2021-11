Le consulat général du Maroc inauguré à Toronto, “fruit” d’une coopération “exemplaire” avec le Canada (Ambassadeur)

“La mise en place de la représentation consulaire à Toronto est le fruit d’une coopération exemplaire et intense entre le Maroc et le Canada, dans divers domaines, en dépit du contexte de la pandémie du COVID-19”, a indiqué Mme Otmani, qui intervenait lors d’une cérémonie organisée à cette occasion.

L’ambassadeur, qui présidait la cérémonie, a également souligné que l’ouverture de cette représentation consulaire s’inscrit en droite ligne des Hautes orientations du Roi Mohammed VI, et conformément à la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les Marocains résidant à l’étranger, visant à les accompagner et à renforcer leur attachement indéfectible à la mère patrie, au Trône alaouite et aux valeurs de la nation marocaine.

Citée dans un communiqué de l’ambassade du Maroc au Canada, la diplomate a fait part de la joie et de la fierté de la communauté marocaine de l’ouverture “tant attendue” de cette représentation consulaire, au cœur de la métropole canadienne, quatrième plus grande ville d’Amérique du Nord.

Dénommée la “Ville Reine”, elle constitue le poumon économique, commercial et financier du Canada outre le fait d’être un centre consulaire important avec pas moins d’une centaine de représentations consulaires étrangères.

La décision d’ouvrir une représentation consulaire à Toronto avait été annoncée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de la visite au Maroc de son homologue canadien François-Philippe Champagne en janvier 2020, rappelle le communiqué.

Outre le fait de vouloir mieux servir les citoyens marocains qui vivent dans cette circonscription consulaire, de leur fournir des prestations consulaires de qualité et de proximité, et de satisfaire leurs attentes et aspirations, la représentation consulaire facilitera davantage l’interaction avec les autorités canadiennes au niveau local, en vue de promouvoir les relations bilatérales et les échanges entre les deux pays.

L’ambassadeur du Maroc a relevé, à ce propos, que la représentation consulaire est chargée de servir la communauté marocaine établie dans la province de l’Ontario, mais aussi les provinces canadiennes du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Elle veillera à assurer également en fonction des besoins des consulats mobiles auprès de nos concitoyens dans ces provinces, a dit l’ambassadeur.

Mme Otmani a aussi mis en relief la dimension humaine dans le développement et la consolidation des relations maroco-canadiennes, notant que quelque 150.000 Marocains vivent au Canada, dont 40.000 de confession juive et 4.000 étudiants dans les différentes universités et centres de formation.

Elle a, par la même occasion, remercié les partenaires canadiens pour toute l’assistance fournie pour la mise en place de la représentation consulaire à Toronto, “fruit d’une coopération exemplaire et intense entre le Maroc et la Canada, dans divers domaines, en dépit du contexte de la pandémie du COVID-19”.

La diplomate a relevé, dans ce sens, que les échanges de visites pendant ces dernières années ont permis de rehausser la coopération maroco-canadienne dans les domaines politique, économique et culturel, ajoutant que l’année 2022 connaitra la célébration du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, une occasion de raffermir, de consolider et de développer davantage ces relations.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment des représentants du Gouvernement et du protocole de l’Ontario et de la Mairie de Toronto, ainsi que du doyen et de plusieurs membres du corps consulaire accrédité en Ontario.

Ont pris part à cet événement plusieurs personnalités de la province de l’Ontario dont Karen Sahota, Directrice adjointe du Protocole du gouvernement de l’Ontario, Minnan-Wong, adjoint du Maire de la ville de Toronto, Ann-Marie Patrice Layne, Consule générale d’Antigua-et-Barbuda et Doyenne du Corps consulaire accrédité à Toronto, et Gustavo Oscar Infante, Consul générale d’Argentine à Toronto.