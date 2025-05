Le Burundi salue la vision du Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique

À l’occasion de la tenue à Rabat de la première session de la Commission Mixte de Coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Burundi, coprésidée avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Shingiro a salué l’Initiative royale dans le cadre des États Africains de l’Atlantique visant à faire de cet espace un cadre géostratégique de coopération et de concertation pragmatique.

Le chef de la diplomatie burundaise a également loué l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour le Sahel visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

Cette première Commission Mixte est appelée à donner une nouvelle impulsion pour consolider davantage les liens entre le Maroc et le Burundi.

Dans ce cadre, les deux ministres ont signé dix accords de coopération, portant sur divers domaines dont les finances, l’énergie, l’infrastructure, l’agriculture, la santé, le tourisme, la formation professionnelle, les bourses académiques et le partage d’expertises, l’éducation, la formation, la décentralisation et la gouvernance locale, ainsi qu’une nouvelle Feuille de Route de coopération pour la période 2025-2027 couvrant plusieurs secteurs d’activités.

Les deux ministres se sont aussi félicités de la qualité des relations bilatérales privilégiées entre le Maroc et le Burundi, qui sont marquées du sceau de la fraternité et de l’amitié grâce à la volonté clairvoyante des deux Chefs d’État, le Roi Mohammed VI, le président du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye.