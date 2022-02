L’application Hany réinvente le service à domicile au Maroc

Cette application propose un large éventail de services, en partenariat avec des professionnels de confiance, formés pour délivrer un service de qualité optimale et répond ainsi à un besoin de plus en plus présent sur le marché marocain, indique Hany dans un communiqué.

“Plus simple, plus intuitive, votre nouvelle interface Hany fait peau neuve et vous donne accès à tous les services et fonctionnalités en quelques clics”, ajoute la même source.

“Les Marocains cherchent de plus en plus de sérénité et de flexibilité dans la consommation de prestation de services. C’est ainsi que l’application Hany est née et met à disposition de ses clients des professionnels de confiance sur rendez-vous”, affirme le communiqué.

Cette plateforme de services n’est pas une Marketplace de service standard. Intuitive et épurée, l’application Hany met la technologie et l’innovation au service du client dans plusieurs villes du Royaume.

“En effet, elle vous aide à profiter de votre quotidien en vous faisant gagner du temps à travers un large panel de services à domicile (+35 catégories) : jardinage, plomberie, travaux de rénovation, aide au déménagement, dépannage d’urgence, coaching sportif, beauté, bien-être, évènementiel, santé mais pas que ! Une nouvelle catégorie de service fait son entrée sur l’application : Les services d’urgences, offrant un service dans l’heure pour différentes catégories (Panne, serrure, plomberie…). Une exclusivité Hany au Maroc !”, indique la même source.

L’application Hany compte aujourd’hui plus de 500 professionnels et entreprises qualifiés, soigneusement sourcés et formés. Forte de son expertise et de son engagement socio-économique, l’équipe Hany met un point d’honneur à promouvoir l’inclusion économique, d’autant plus dans le contexte de la crise sanitaire.

En effet, Hany expose une conviction forte du talent et de l’expertise des professionnels marocains, lesquels démontrent une nécessité à impulser leurs performances commerciales et marketing. Elle propose également des formations professionnelles, techniques et commerciales au sein de la Hany Academy. En plus de ses équipes internes, Hany s’allie à de grands organismes de recrutement et de formation, tel que l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Rapide, simple, fiable et efficace, l’application Hany garantit également à ses clients une prise en charge rapide de leur demande et du service proposé, et ce, à travers une tarification transparente et à juste prix (prix du marché à des prix fixes ou sur devis). Le paiement se fait à la livraison du service, en espèces ou en ligne sécurisé. Hany garantit à ses utilisateurs un gain de temps considérable, une assurance des prestations de qualité ainsi qu’une maîtrise en amont de la facture.

Toutes les prestations sont accompagnées d’une garantie “satisfait ou refait” et de l’assurance responsabilité civile pour tout dommage causé durant la prestation. “Et parce que l’utilisateur de Hany est au cœur de ses préoccupations, elle assure un suivi continu de ses prestations, de la passation de commande a la satisfaction du service (assurances et garanties). En clair, l’application Hany réinvente la confiance dans la relation des clients avec les professionnels”, selon le communiqué.

De plus, les prestataires sont évalués par les clients et l’équipe Hany pour chaque prestation effectuée à travers l’application, note la même source, relevant que cette démarche qualité reflète l’engagement de l’équipe Hany dans sa volonté d’accroitre la satisfaction de sa clientèle tout en faisant évoluer en permanence le panel de ses services avec toujours plus d’avantages. Car Hany propose également de gagner des points convertibles en dirhams grâce au programme de fidélité Kenz’up.

“En d’autres termes, l’application Hany a été pensée pour simplifier la vie des utilisateurs en leur proposant une panoplie de services à domicile, en urgence ou sur rendez-vous, assurés par des professionnels qualifiés, à travers un nouveau mode de consommation de services 100% digital et a portée de main”, souligne le communiqué.

La plateforme Hany, née en mai 2021 a été créé de bout en bout par des marocains, pour les marocains afin de répondre à un besoin de plus en plus omniprésent sur un marché à l’ère de la digitalisation.