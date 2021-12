Lancement de la 2ème édition de la campagne “Financer l’égalité” sur la budgétisation sensible au genre au Maroc

La 2éme édition de la campagne de sensibilisation “Financer l’Égalité ” sur la budgétisation sensible au genre (BSG) au Maroc a été lancée, mardi, sous le slogan “Mobilisons des budgets pour une société plus égalitaire”.

Cette 2ème édition portée par le Centre d’excellence pour la budgétisation sensible au genre (CE-BSG), avec l’appui de l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), a pour but de sensibiliser et informer le grand public sur le rôle primordial de la Budgétisation sensible au Genre (BSG) dans la réduction des inégalités de genre, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Cette nouvelle édition de la campagne digitale “Financer l’égalité”, qui intervient dans le contexte d’adoption du projet de Loi de Finances 2022, sera diffusée sur les réseaux sociaux sous forme de visuels thématiques et d’un quizz interactif afin d’inviter les internautes à réagir et à s’informer sur la BSG, outre la prise en compte du genre dans les politiques et les budgets publics.

Le Maroc s’est ainsi engagé dans le chantier de la mise en œuvre de la BSG, afin de concrétiser les engagements en faveur du respect des droits humains et de l’égalité femme-homme, souligne le communiqué, ajoutant que cette approche stratégique vise la réduction des inégalités femme-homme à travers l’intégration de la perspective genre dans le processus de programmation budgétaire.

Ainsi, en assurant une répartition plus équitable des ressources publiques et en promouvant des politiques visant la réduction des inégalités de genre, la BSG fait des finances publiques un outil privilégié pour l’atteinte de l’égalité femmes-hommes, a-t-on expliqué.

La BSG est un chantier coordonné par le Ministère de l’Économie et des Finances à travers le Centre d’excellence pour la budgétisation sensible au genre (CE-BSG), créé en 2013 au sein du Ministère et est institutionnalisée dans le cadre de la Loi Organique relative à la loi de finances de 2015.

De ce fait, poursuit le communiqué, le CE-BSG, en tant que plateforme d’expertise, de gestion de connaissance et de formation, appuie les départements ministériels et l’ensemble des acteurs des finances publiques à une meilleure prise en compte du genre.

La campagne “Financer l’égalité” s’inscrit dans le cadre du programme “Financer l’Égalité : renforcer la BSG au Maroc” mis en œuvre en partenariat avec ONU Femmes, l’Union Européenne (UE) et l’Agence Française de Développement (AFD). Cette initiative s’inscrit ainsi dans une perspective pilote de coordination renforcée entre les différents partenaires pour augmenter l’impact des politiques publiques d’afin d’avancer l’égalité de genre.