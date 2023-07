L’Allemagne alloue 20 MM€ de subventions à la fabrication de semi-conducteurs

“L’objectif est de renforcer le secteur technologique du pays et de sécuriser l’approvisionnement en composants critiques à une époque de tensions géopolitiques croissantes”, fait savoir le média, qui cite un rapport du groupe financier Bloomberg.

“L’argent doit être distribué aux entreprises allemandes et internationales d’ici 2027 et mis à disposition par le Fonds pour le climat et la transformation (KTF)”, relève la même source, notant que ce fonds spécial a été créé à l’origine pour investir dans la décarbonation de l’économie.

“L’offensive de subventions se déroule dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, d’incertitude économique et de forte inflation”, détaille Heise, ajoutant qu’au plus fort de la pandémie de Covid 19, les constructeurs automobiles allemands ont eu du mal à s’approvisionner en puces.”

D’après le média, le gouvernement fédéral entend réduire les dépendances par la diversification et l’attraction des technologies d’avenir comme les semi-conducteurs.