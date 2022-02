La Russie veut promouvoir ”un partenariat orientÃ© vers lâ€™avenir” avec la Chine (Poutine)

Dans un article diffusé par l’agence chinoise de presse, Xinhua, à la veille de sa visite en Chine, Poutine s’est félicité de la coordination stratégique entre la Chine et la Russie, relevant que le partenariat entre les deux pays entame une nouvelle ère pour devenir « un modèle d’efficacité, de responsabilité et d’aspiration pour l’avenir ».

Il a fait savoir qu’il évoquera, lors de son séjour en Chine, avec le Président chinois Xi Jinping, les principales questions d’ordre bilatéral, régional et international.

Le développement de la coopération économique entre les deux pays bénéficiera d’une attention particulière lors de ces entretiens, a ajouté le Président russe, estimant que la Chine et la Russie disposent d’« importantes ressources financière, industrielle, technologique et humaine pour régler les problèmes de développement à long terme ».

Il a rappelé que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont augmenté de plus du tiers à fin 2021 pour atteindre un niveau record de 140 milliards dollars américains. Les deux pays sont bien partis pour augmenter le volume de ces échanges à 200 milliards de dollars annuellement, a-t-il ajouté.

Et d’ajouter que les questions internationales seront également abordées lors de sa visite, relevant que la coordination entre Pékin et Moscou en matière de politique étrangère est fondée sur des approches communes pour le règlement des questions régionales et internationales.