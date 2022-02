La Pologne accueille plus de 110.00 réfugiés Ukrainiens

Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, “cent quinze mille personnes ont franchi la frontière, venant d’Ukraine en Pologne”, a déclaré M. Szefernaker aux journalistes au poste-frontière de Dorohusk.

Quelques heures plus tôt, le même responsable a donné le chiffre de 100.000 personnes, ce qui montre à quel rythme les nouvelles arrivées sont enregistrées. Le chef des garde-frontières polonais Tomasz Praga a précisé lors du premier briefing que la seule journée de vendredi a vu près de 50.000 Ukrainiens arriver en Pologne.

Selon M. Szefernaker, 90% de ces réfugiés ont un endroit où loger en Pologne, chez des amis ou des parents, tandis que les autres bénéficient de l’assistance de neuf centres d’accueil mis en service à proximité de la frontière. Ils s’y voient offrir des repas, l’assistance médicale en cas de besoin, un lieu de repos et des renseignements sur la marche à suivre.

Avant le début du conflit, la Pologne comptait déjà sur son territoire environ un million et demi d’Ukrainiens, en grande majorité venus travailler dans ce pays membre de l’UE à l’économie en croissance rapide. Le gouvernement et la société civile ont exprimé fermement leur soutien à l’Ukraine et leur intention d’accueillir les réfugiés, alors que la plupart des Ukrainiens fuyant le conflit semblent opter pour la Pologne.