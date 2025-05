La Grande Mosquée d’Évry-Courcouronnes dénonce les propos de Marion Maréchal associant la mosquée à « la menace frériste »

La Grande Mosquée d’Évry-Courcouronnes dénonce les propos de l’eurodéputée Marion Maréchal établissant un lien entre la mouvance des « Frères musulmans » et cette mosquée , qui est une institution historique, symbole de l’islam de France et interlocuteur irréprochable des pouvoirs publics depuis des décennies.

« Cela constitue une accusation d’une extrême gravité, à la fois mensongère et diffamatoire », a réagi vendredi la mosquée d’Evry dans un communiqué, indiquant que la mosquée « se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires ».

À la suite de la publication du rapport sur les Frères musulmans, Mme Marion Maréchal s’est adressée au ministre de l’Intérieur, M. Bruno Retailleau, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour demander la fermeture immédiate de « 120 mosquées animées ou contrôlées par les Frères musulmans, leurs proches ou connues comme relais de cette idéologie », dont la mosquée d’Évry-Courcouronnes.

« Ce dérapage de Mme Maréchal témoigne d’une profonde ignorance de certains responsables politiques quant aux réalités des acteurs et institutions de l’islam de France », fustige-t-on de même source, soulignant qu' »il révèle également un amateurisme préoccupant et une légèreté inacceptable dans le traitement de sujets aussi sensibles, qui touchent à la cohésion sociale et à la sécurité nationale ».

La Grande Mosquée d’Évry-Courcouronnes rappelle « à toutes celles et ceux qui aspirent à exercer des responsabilités publiques que cette ambition exige un minimum de sérieux, d’honnêteté intellectuelle et d’intégrité morale ».

« Dans un contexte marqué par une explosion des actes antimusulmans en France, les propos tenus par Mme Maréchal — en diffusant de fausses informations et en associant notre mosquée à une organisation classée terroriste dans plusieurs pays — c’est placer une cible sur le dos de la mosquée et exposer directement les fidèles à des risques graves », prévient la Grande Mosquée d’Evry