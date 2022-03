“La crise ukrainienne accélèrera les projets de défense en Europe”

“Je suis sûr que ce conflit va susciter une plus grande coordination et des dépenses plus élevées en matière de défense en Europe”, a déclaré le directeur général de Leonardo, Alessandro Profumo, cité par l’agence de presse italienne “Nova”.

Il a, en outre, estimé qu’il voyait une croissance du marché de l’aéronautique, de la défense et de la sécurité d’environ 6% en moyenne au cours des cinq prochaines années.

Le groupe contrôlé par l’État s’attend à ce que son flux de trésorerie fasse plus que doubler cette année par rapport à 2021, pour atteindre 500 millions d’euros.

La génération de trésorerie devrait continuer à croître dans les années à venir, grâce à une augmentation des ventes provenant de ses activités gouvernementales et de défense, a déclaré la directrice financière, Alessandra Genco.

L’année dernière, 88 % de ses 14,1 milliards d’euros de revenus provenaient de ces activités, tandis que la production de pièces pour les avions commerciaux a diminué, ce qui a obligé le groupe à restructurer sa division Aerostructures.

Malgré des coûts de restructuration de 70 millions d’euros et l’absorption de la trésorerie de la division Aerostructures, le groupe a enregistré un bond du bénéfice net à 587 millions d’euros.

Les actions de Leonardo ont augmenté vendredi de plus de 12% à Milan pour atteindre leur plus haut niveau en plus de deux ans.