Kigali: le Maroc réaffirme son engagement pour une souveraineté sanitaire africaine

Le Maroc a réaffirmé, mercredi à Kigali, son attachement à une souveraineté sanitaire africaine et à une mise en œuvre progressive et inclusive de l’Agence africaine du Médicament (AMA).

Intervenant lors de la 2ème session ordinaire de la Conférence des États Parties au Traité de l’AMA, tenue du 2 au 4 juin, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a salué la création de l’Agence comme une avancée majeure vers la souveraineté sanitaire du continent, permettant un meilleur accès à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité.

Cette dynamique continentale constitue pour le Maroc une source d’inspiration et une opportunité de convergence réglementaire, a souligné le ministre, insistant sur l’importance d’une démarche adaptée aux réalités institutionnelles et réglementaires de chaque pays, fondée sur l’écoute, la concertation et le respect des priorités nationales.

M. Tahraoui a plaidé pour une harmonisation évolutive des cadres réglementaires, la mise en place de mécanismes de concertation régulière entre les autorités nationales et l’AMA, ainsi que le renforcement des capacités techniques et humaines à l’échelle continentale.

Il a également appelé à l’adoption d’un modèle de financement durable, solidaire et différencié, ainsi qu’à une représentation géographique équitable au sein des instances de gouvernance de l’Agence.

A cet égard, le ministre a réitéré la disponibilité du Royaume du Maroc à contribuer à cette dynamique collective, fidèle à son attachement à l’intégration africaine.

Par ailleurs, M. Tahraoui a mis en avant les réformes engagées par le Maroc dans le domaine de la santé, soulignant qu’elles constituent le socle de son action au service du continent.

Il a indiqué qu’à fin 2024, le Royaume a atteint un taux de couverture de 88% en assurance maladie obligatoire, précisant que 11 millions de personnes bénéficient d’un appui direct de l’État.

Un programme de modernisation des infrastructures sanitaires, mobilisant 4,2 milliards de dollars, est en cours, a-t-il fait savoir, ajoutant que le nombre de centres hospitaliers universitaires passera de 6 à 12, tandis que 79 nouveaux hôpitaux sont en construction, et 1.439 centres de santé primaire sont en rénovation, dont 70% en zones rurales.

Sur le plan industriel, M. Tahraoui a rappelé que le Maroc est le deuxième producteur pharmaceutique du continent, avec 56 unités industrielles couvrant 70% des besoins nationaux et des exportations vers plus de 45 pays africains.

Il a évoqué la plateforme biotechnologique MARBIO, dédiée à la production de vaccins pour l’Afrique, ainsi que les efforts déployés pendant la pandémie de Covid-19, notamment à travers l’envoi d’aides médicales et le déploiement d’hôpitaux de campagne dans plusieurs pays.

S’agissant de la désignation du futur directeur général de l’AMA, M. Tahraoui a réaffirmé que le Royaume du Maroc respecte le processus institutionnel en cours et fait pleinement confiance à la commission compétente pour le mener, en toute transparence et impartialité, expliquant que ce respect du cadre institutionnel constitue un fondement indispensable à une gouvernance partagée et crédible de l’Agence.