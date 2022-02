Kiev, Londres et Varsovie vont constituer une alliance tripartite

“Nous créons un nouveau format de coopération politique en Europe entre l’Ukraine, le Royaume-Uni et la Pologne”, a annoncé le chef de l’Etat ukrainien au parlement. Plus tard dans la journée, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a indiqué sur Facebook que la nouvelle alliance visait à renforcer la coopération entre les trois pays dans des domaines tels que la sécurité, le commerce, les investissements et l’énergie.

Selon M. Kuleba, le nouveau format fait partie de la stratégie de politique étrangère de l’Ukraine consistant à créer de petites alliances.

L’Ukraine et la Pologne coopèrent déjà au sein de l’alliance du Triangle de Lublin qui comprend également la Lituanie. L’année dernière, l’Ukraine a également créé le Trio associé avec la Géorgie et la Moldavie.