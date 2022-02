Économie numérique: Ryad annonce des investissements de plus de 6,4 milliards USD

L’Arabie Saoudite a annoncé mercredi des investissements de plus de 6,4 milliards de dollars, pour soutenir les technologies futures et l’entrepreneuriat technologique et renforcer la position du royaume en tant que plus grande économie numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, rapportent les médias locaux.

Ces investissements, annoncés lors de la journée d’ouverture de la conférence Internationale LEAP22 qui se tient à Ryad jusqu’à jeudi, comprennent le lancement du fonds d’investissement Prospérité7 Entreprise d’Aramco d’une valeur de 1 milliard de dollars, en plus d’un investissement de 1 milliard de dollars par la compagnie technologique de NEOM, qui se concentre sur le soutien des technologies futures, selon l’agence d’information saoudienne SPA. NEOM a annoncé le lancement de la première technologie de réalité virtuelle cognitive au monde, Metaverse XVRS, qui fournira des services aux résidents et aux visiteurs de cet immense projet intelligent, ainsi que la plateforme de gestion de données M3LD, plateforme de gestion des données personnelles, qui donnera aux utilisateurs la possibilité de contrôler à nouveau leurs données. À son tour, la compagnie STC a annoncé le “MENA Hub”, un investissement massif de 1 milliard de dollars dans le domaine des télécommunications et des infrastructures régionales. Ce hub soutiendra les secteurs du numérique et du cloud, qui connaissent une expansion rapide dans le pays du Golfe.