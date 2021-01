Joe Biden choisit des vétérans de l’administration Obama pour Département d’Etat

Le président élu américain Joe Biden a annoncé samedi la nomination de la diplomate Wendy Sherman comme deuxième plus haut responsable du département d’Etat.

Mme Sherman qui avait auparavant occupé le poste de sous-secrétaire d’Etat aux affaires politiques sous l’administration Obama, a notamment dirigé l’équipe de négociateurs américains pour l’accord sur le nucléaire iranien.

Directrice du Centre de leadership public à la Harvard Kennedy School, elle travaille aussi comme conseillère principale du Groupe Albright Stonebridge.

M. Biden a aussi désigné Victoria Nuland au poste de sous-secrétaire d’Etat aux affaires politiques. Cette diplomate avait occupé, sous l’administration Obama, le poste de secrétaire d’Etat adjoint pour l’Europe et l’Eurasie.

Par ailleurs, le président élu a choisi Brian McKean comme secrétaire adjoint pour la gestion et le budget, Bonnie Jenkins comme sous-secrétaire pour le contrôle des armes et la sécurité internationale, et Usra Zeya au poste de sous-secrétaire pour la sécurité civile, la démocratie et les droits humains. Les trois responsables sont des vétérans de l’administration Obama.

“Cette équipe diversifiée et talentueuse (…) incarne ma conviction profonde que l’Amérique est plus forte lorsqu’elle travaille avec nos alliés. Ensemble, ils ont réussi certaines des plus grandes réalisations récentes en matière de sécurité nationale et de diplomatie”, a souligné M. Biden dans un communiqué.