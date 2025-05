Les tensions entre la France et l’Algérie sont loin d’être apaisées. . Selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, La situation est toujours « bloquée ».

Jean-Noël Barrot: la situation est toujours « bloquée et c’est la responsabilité des autorités algériennes »

Le chef de la diplomatie française , Jean-Noël Barrot, a indiqué mardi que l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, « est toujours à Paris » depuis son rappel la mi-avril.

À ce stade, la situation est bloquée et c’est la responsabilité des autorités algériennes », ajouté Jean-Noël Barrot, invité de la matinale de RTL.

Le 15 avril 2025, l’arrestation d’un agent consulaire algérien dans l’affaire de l’enlèvement de l’opposant Amir DZ avait conduit Alger à expulser douze fonctionnaires français du ministère de l’Intérieur détachés à l’ambassade de France à Alger, et à convoquer Stéphane Romanet. En réaction, le président français Emmanuel Macron avait décidé d’expulser « douze agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France » et de rappeler son ambassadeur à Alger pour consultations en représailles aux expulsions décidées par l’Algérie.

Jean-Noël Barrot a de nouveau dénoncé à cet égard la « décision très violente » d’Alger, soulignant par ailleurs la situation « très difficile » de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, emprisonné en Algérie et actuellement hospitalisé.

« C’est une situation qui est très difficile, qui est très lourde et qui mérite donc un minimum d’humanité », a-t-il estimé.

« Nous avons intérêt (…) à ne pas faire de l’Algérie un sujet de politique intérieure », a toutefois averti le ministre.

« Lorsque nous le faisons, nous prenons le risque de causer du tort à nos compatriotes franco-algériens, et c’est lorsque la relation est à peu près équilibrée que l’on obtient des résultats », a-t-il ajouté.