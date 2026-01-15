Le 15 janvier 2026, l’armée israélienne a lancé un avertissement urgent aux habitants du village de Sohmor, dans le sud du Liban, annonçant des frappes imminentes contre des infrastructures du Hezbollah, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024.

Israël annonce des frappes dans le sud du Liban, appelle à des évacuations

Le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, le colonel Avichay Adraee, a écrit sur X :

« Mise en garde urgente aux habitants du sud du Liban, notamment du village de Sohmor. L’armée israélienne attaquera dans un avenir proche des infrastructures militaires terroristes du Hezbollah afin de faire face à des tentatives interdites de reconstruction de ses activités dans la région. »

Cette annonce intervient alors que les tensions demeurent vives malgré le cessez-le-feu de novembre 2024 qui avait mis fin à plus d’un an de guerre ouverte. L’armée libanaise a déclaré le 8 janvier avoir terminé le désarmement du Hezbollah au sud du Litani (à 30 km de la frontière), mais Israël a jugé ces efforts comme un « début prometteur » mais « loin d’être suffisant ».

Depuis cette annonce libanaise, l’armée israélienne a effectué plusieurs frappes, surtout au nord du Litani, faisant au moins un mort selon les autorités libanaises. Elle affirme viser exclusivement des membres du Hezbollah et des infrastructures militaires de la formation.

La situation demeure précaire : le cessez-le-feu est nominalement respecté, mais les deux camps s’accusent de violations. Les frappes annoncées à Sohmor pourraient marquer une nouvelle escalade si elles se concrétisent dans les prochains jours.