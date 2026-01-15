CAN 2025: (Maroc/Nigeria 4-2 t.a.b – 0-0 a.p): Fiche technique

Voici la fiche technique du match des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 de football, remporté par le Maroc aux dépens du Nigeria (4-2 t.a.b/0-0 a.p), mercredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Par Atlasinfo (Avec MAP)

– Lieu: Stade Prince Moulay Abdellah

– Pelouse: Excellente

– Eclairage: Excellent

– Public: 65.458 spectateurs

– Arbitre: Daniel Laryea Nii Ayi (Ghana)

— Buts (temps réglementaire):

Maroc 0

Nigeria 0

— Tirs au but:

Maroc 4 Neil El Aynaoui (marque), Hamza Igmane (rate), Eliesse Ben Seghir (marque), Achraf Hakimi (marque), Youssef En-Nesyri (marque).

Nigeria 2 Paul Onuachu (marque), Samuel Chukwueze (rate), Fisayo Dele-Bashiru (marque), Bruno Onyemaechi (rate).

— Cartons jaunes:

– Maroc: (Néant)

– Nigeria: Calvin Bassey (33e) , Raphael Onyedika Nwadike (77e)

— Composition des deux équipes:

– Maroc:

Yassine Bounou, Achraf Hakimi (C), Noussair Mazraoui, Brahim Diaz (Ilias Akhoumach, 107e), Ismael Saibari (Eliesse Ben Seghir, 118e), Nayef Aguerd, Bilal El Khannous (Oussama Targhaline, 84e), Abdessamad Ezzalzouli (Youssef En-Nesyri, 103e), Ayoub El Kaabi (Hamza Igamane, 84e), Neil El Aynaoui et Adam Masina.

Entraîneur: Walid Regragui (Maroc)

– Nigeria:

Stanley Bobo Nwabali, Bright Osayi Samuel, Oluwasemilogo Adesewo Ajayi, Ademola Olajide Lookman, Ogochukwu Frank Onyeka (Samuel Chukwueze, 120 + 1 ), Victor James Osimhen (C) (Paul Onuachu, 118e), Sopuruchukwu Bruno Onyemaechi, Alexander Chuka Iwobi, Raphael Onyedika Nwadike (Moses Simon, 83e), Calvin Chinedu Bassey, Akor Jerome Adams (Fisayo Dele-Bashiru, 98e)

Éric Chelle (Mali).

