CAN 2025: (Maroc/Nigeria 4-2 t.a.b – 0-0 a.p): Fiche technique
Voici la fiche technique du match des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 de football, remporté par le Maroc aux dépens du Nigeria (4-2 t.a.b/0-0 a.p), mercredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.
– Lieu: Stade Prince Moulay Abdellah
– Pelouse: Excellente
– Eclairage: Excellent
– Public: 65.458 spectateurs
– Arbitre: Daniel Laryea Nii Ayi (Ghana)
— Buts (temps réglementaire):
Maroc 0
Nigeria 0
— Tirs au but:
Maroc 4 Neil El Aynaoui (marque), Hamza Igmane (rate), Eliesse Ben Seghir (marque), Achraf Hakimi (marque), Youssef En-Nesyri (marque).
Nigeria 2 Paul Onuachu (marque), Samuel Chukwueze (rate), Fisayo Dele-Bashiru (marque), Bruno Onyemaechi (rate).
— Cartons jaunes:
– Maroc: (Néant)
– Nigeria: Calvin Bassey (33e) , Raphael Onyedika Nwadike (77e)
— Composition des deux équipes:
– Maroc:
Yassine Bounou, Achraf Hakimi (C), Noussair Mazraoui, Brahim Diaz (Ilias Akhoumach, 107e), Ismael Saibari (Eliesse Ben Seghir, 118e), Nayef Aguerd, Bilal El Khannous (Oussama Targhaline, 84e), Abdessamad Ezzalzouli (Youssef En-Nesyri, 103e), Ayoub El Kaabi (Hamza Igamane, 84e), Neil El Aynaoui et Adam Masina.
Entraîneur: Walid Regragui (Maroc)
– Nigeria:
Stanley Bobo Nwabali, Bright Osayi Samuel, Oluwasemilogo Adesewo Ajayi, Ademola Olajide Lookman, Ogochukwu Frank Onyeka (Samuel Chukwueze, 120 + 1 ), Victor James Osimhen (C) (Paul Onuachu, 118e), Sopuruchukwu Bruno Onyemaechi, Alexander Chuka Iwobi, Raphael Onyedika Nwadike (Moses Simon, 83e), Calvin Chinedu Bassey, Akor Jerome Adams (Fisayo Dele-Bashiru, 98e)
Éric Chelle (Mali).