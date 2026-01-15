Le sÃ©lectionneur national, Walid Regragui, s’est dit heureux pour les joueurs et le public, aprÃ¨s la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la CAN Maroc-2025 en battant, mercredi, le Nigeria.

Â«Â Ce sont des matchs qui se jouent sur le mental et les dÃ©tails. Câ€™est un beau cadeau pour le public marocainÂ Â», a dit Regragui lors de la confÃ©rence de presse qui a suivi cette demi-finale remportÃ©e par le Maroc aux tirs au but (4-2, 0-0 aprÃ¨s prolongations).

Pour gagner des titres, il faut s’armer d’un bon Ã©tat dâ€™esprit et non seulement de joueurs talentueux, a relevÃ© Regragui, se fÃ©licitant des performances du football marocain ces derniÃ¨res annÃ©es. Le coach national a tenu Ã exprimer, Ã cette occasion, ses vifs remerciements Ã Sa MajestÃ© le Roi Mohammed VI pour le soutien que le Souverain ne cesse d’apporter Ã lâ€™Ã©quipe nationale et pour le dÃ©veloppement du football dans le Royaume.

Â«Â Nous avons affrontÃ© une Ã©quipe solide et bien en place. Nous avons eu besoin de beaucoup dâ€™Ã©nergie et nous devons rÃ©cupÃ©rer le plus tÃ´t possibleÂ Â», a-t-il ajoutÃ©, relevant que le plus important est que le Maroc soit en finale de la CAN, 22 ans aprÃ¨s la derniÃ¨re disputÃ©e en 2004 face Ã la Tunisie.

Â«Â Nous sommes passÃ©s par des moments difficiles. Il faut Ãªtre positif et se concentrer pour remporter ce titre ensembleÂ Â», a poursuivi Regragui, notant que le travail commencera dÃ¨s jeudi dans la perspective dâ€™affronter le SÃ©nÃ©gal en finale, le 18 courant Ã Rabat.

Le sÃ©lectionneur national a, dans ce sens, encensÃ© le travail du staff mÃ©dical des Lions de lâ€™Atlas, Â«Â lâ€™un des meilleurs au mondeÂ Â». Â«Â La victoire dâ€™aujourdâ€™hui revient Ã©galement Ã tout le staff. Câ€™est la victoire du MarocÂ Â», a-t-il mis en avant.

Â«Â Youssef En-Nseyri sâ€™est proposÃ© pour tirer le dernier pÃ©nalty. Cela montre la personnalitÃ© de ce grand joueur qui a beaucoup donnÃ© Ã lâ€™Ã©quipe du MarocÂ Â», a-t-il dit, notant que les joueurs forment un Â«Â groupe soudÃ©Â Â». Le match de dimanche sera trÃ¨s important pour lâ€™histoire du football marocain, a ajoutÃ© Regragui, relevant que la sÃ©lection marocaine doit Ãªtre rÃ©guliÃ¨re dans les derniers carrÃ©s.

De son cÃ´tÃ©, Yassine Bounou, dÃ©signÃ© homme du match, a tenu Ã remercier le public pour son soutien sans faille aux Lions de lâ€™Atlas durant cette rencontre difficile.

Â«Â Lâ€™amour du public pour les joueurs de lâ€™Ã©quipe nationale nous pousse Ã fournir davantage dâ€™effortsÂ Â», a-t-il dit, notant que lâ€™Ã©quipe du Maroc a jouÃ© contre une Â«Â trÃ¨s bonne Ã©quipe du NigeriaÂ Â». Â«Â Nous avons bien prÃ©parÃ© cette rencontre. Je remercie tous les joueurs. Nous allons rÃ©cupÃ©rer mentalement et physiquement durant les trois prochains jours afin de signer une bonne prestation en finaleÂ Â», a ajoutÃ© Bounou.