L’Arabie saoudite, le Qatar et Oman ont convaincu Trump de « donner une chance » à l’Iran (responsable saoudien)

Le 15 janvier 2026, à Ryad, un haut responsable saoudien a révélé à l’AFP que l’Arabie saoudite, le Qatar et Oman ont mené des efforts diplomatiques intenses de dernière minute pour dissuader le président américain Donald Trump d’attaquer l’Iran, le mettant en garde contre « de graves répercussions dans la région ».

Selon un haut responsable saoudien s’exprimant sous couvert d’anonymat, les trois pays du Golfe ont déployé une diplomatie de crise pour convaincre Washington de « donner à l’Iran une chance de montrer ses bonnes intentions ». Ces entretiens se sont déroulés dans un contexte de très forte tension, après l’évacuation partielle mercredi du personnel de la base américaine d’Al-Udeid au Qatar et les consignes de prudence adressées aux employés des missions diplomatiques américaines en Arabie saoudite et au Koweït.

Le responsable saoudien a précisé : « Nous avons dit à Washington qu’une attaque contre l’Iran ouvrirait la voie à une série de graves répercussions dans la région. Ce fut une nuit blanche pour désamorcer d’autres bombes dans la région. » Il a ajouté que la communication se poursuit « afin de consolider la confiance acquise et le climat positif actuel ».

Un autre responsable du Golfe a déclaré à l’AFP que le message à Téhéran était clair : une attaque contre des installations américaines dans la région affecterait les relations avec les pays du Golfe.

Ces démarches diplomatiques interviennent alors que Donald Trump a déclaré mercredi avoir appris de « sources très importantes » que « les tueries ont cessé » en Iran et que les exécutions de manifestants n’auraient finalement « pas lieu ». Les États-Unis ont menacé à plusieurs reprises d’agir face à la répression sanglante du régime iranien contre les manifestants, Téhéran menaçant de frapper des cibles militaires et maritimes américaines.