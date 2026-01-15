Groenland: les Pays-Bas participent à l’effort et déploient.. un militaire

Les Pays-Bas ont annoncé jeudi l’envoi d’un militaire dans le cadre d’une mission européenne au Groenland, île sous souveraineté danoise convoitée par le président américain, Donald Trump.

Cette annonce fait suite à celles de la France, de la Suède, de l’Allemagne et de la Norvège, qui ont annoncé déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance.

« La sécurité dans la région arctique (y compris au Groenland) revêt une importance stratégique pour tous les membres de l’Otan », a déclaré le ministre néerlandais de la Défense, Rubens Brekelmans, dans un communiqué.

« C’est pourquoi les Pays-Bas participent, avec d’autres pays de l’Otan, à une mission de reconnaissance conjointe au Groenland dans le cadre d’un exercice militaire en Arctique », a-t-il ajouté.

« Le ministère de la Défense enverra un officier de marine », a précisé M. Brekelmans.

À l’issue d’une rencontre mercredi à la Maison Blanche avec des responsables américains, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a souligné que le Danemark et les Etats-Unis avaient un « désaccord fondamental » à propos de l’avenir du Groenland