Groenland: les Pays-Bas participent à l’effort et déploient.. un militaire

Les Pays-Bas ont annoncé jeudi l’envoi d’un militaire dans le cadre d’une mission européenne au Groenland, île sous souveraineté danoise convoitée par le président américain, Donald Trump.

Par Atlasinfo (Avec MAP)

Cette annonce fait suite à celles de la France, de la Suède, de l’Allemagne et de la Norvège, qui ont annoncé déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance.

« La sécurité dans la région arctique (y compris au Groenland) revêt une importance stratégique pour tous les membres de l’Otan », a déclaré le ministre néerlandais de la Défense, Rubens Brekelmans, dans un communiqué.

« C’est pourquoi les Pays-Bas participent, avec d’autres pays de l’Otan, à une mission de reconnaissance conjointe au Groenland dans le cadre d’un exercice militaire en Arctique », a-t-il ajouté.

« Le ministère de la Défense enverra un officier de marine », a précisé M. Brekelmans.

À l’issue d’une rencontre mercredi à la Maison Blanche avec des responsables américains, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a souligné que le Danemark et les Etats-Unis avaient un « désaccord fondamental » à propos de l’avenir du Groenland

