Israël prépare des abris anti-missiles face à l’Iran, Lufthansa suspend vols de nuit

Des maires israéliens ont ouvert les abris anti-missiles à Beer Sheva et Dimona en anticipation de frappes iraniennes, tandis que Lufthansa suspendait ses vols de nuit vers Israël et que le Royaume-Uni déconseillait les voyages non essentiels.

SécuritéA la UneInternational
Par Atlasinfo (Avec MAP)

Israël se prépare à des frappes iraniennes : les maires de Beer Sheva et de Dimona ont ordonné l’ouverture des abris anti-missiles pour les habitants, alors que les tensions montent au Proche-Orient. Ces mesures préventives interviennent alors que la région s’attend à une offensive américaine contre l’Iran, en réponse aux mouvements de contestation en Iran depuis fin décembre 2025, où l’IRGC a tué plus de 2 000 manifestants selon des estimations d’ONG comme Amnesty International et HRANA.

Le groupe Lufthansa a suspendu ses vols de nuit vers Israël pour éviter tout risque, les attaques potentielles se produisant généralement de nuit.
Le Royaume-Uni a appelé ses citoyens à ne voyager en Israël qu’en cas d’extrême urgence, citant les risques accrus.

Depuis quelques jours, la tension monte au Proche-Orient, avec des avertissements diplomatiques et une escalade verbale autour du Groenland, amplifiant les craintes d’un conflit plus large impliquant l’Iran.

 

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite