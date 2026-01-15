Israël prépare des abris anti-missiles face à l’Iran, Lufthansa suspend vols de nuit

Des maires israéliens ont ouvert les abris anti-missiles à Beer Sheva et Dimona en anticipation de frappes iraniennes, tandis que Lufthansa suspendait ses vols de nuit vers Israël et que le Royaume-Uni déconseillait les voyages non essentiels.

Israël se prépare à des frappes iraniennes : les maires de Beer Sheva et de Dimona ont ordonné l’ouverture des abris anti-missiles pour les habitants, alors que les tensions montent au Proche-Orient. Ces mesures préventives interviennent alors que la région s’attend à une offensive américaine contre l’Iran, en réponse aux mouvements de contestation en Iran depuis fin décembre 2025, où l’IRGC a tué plus de 2 000 manifestants selon des estimations d’ONG comme Amnesty International et HRANA.

Le groupe Lufthansa a suspendu ses vols de nuit vers Israël pour éviter tout risque, les attaques potentielles se produisant généralement de nuit.

Le Royaume-Uni a appelé ses citoyens à ne voyager en Israël qu’en cas d’extrême urgence, citant les risques accrus.

Depuis quelques jours, la tension monte au Proche-Orient, avec des avertissements diplomatiques et une escalade verbale autour du Groenland, amplifiant les craintes d’un conflit plus large impliquant l’Iran.