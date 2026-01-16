Après 2025, le Maroc de nouveau candidat à la CAN 2028 ?

La Confédération africaine de football (CAF) se trouve confrontée à un dilemme majeur pour l’attribution de la Coupe d’Afrique des Nations 2028 : aucun pays ne semble prêt à organiser cette édition dans un délai aussi court (deux ans et demi), poussant certains responsables à évoquer en interne le Maroc comme solution de secours.

Après le changement de calendrier de la CAF (une édition tous les quatre ans à partir de 2028), la première édition de ce nouveau cycle pose un problème majeur : le délai est trop court pour que la plupart des pays candidats puissent mettre en place des infrastructures dignes d’une CAN moderne. L’Égypte, souvent évoquée comme candidate naturelle, n’a pas montré d’intérêt particulier à ce stade, et l’Algérie a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas s’impliquer.

Dans ce vide, des sources proches de la CAF affirment que le Maroc est perçu comme une solution de repli crédible. Le Royaume a organisé la CAN 2025 de façon jugée exemplaire : stades rénovés ou construits aux normes FIFA, sécurité sans faille, logistique fluide (transports, hébergements), hospitalité saluée par les délégations et les observateurs internationaux. Cette édition 2025 a démontré que le Maroc avait déjà les capacités opérationnelles et infrastructurelles pour organiser un grand événement continental dans un délai très court.

Le Comité exécutif de la CAF se réunit ce vendredi 16 janvier 2026 à Rabat, dans la matinée, au cœur de cette incertitude. Une annonce officielle sur le pays hôte de la CAN 2028 est attendue avec impatience, même si l’attribution définitive au Maroc reste pour l’instant une simple possibilité évoquée en interne.

Rabat poserait des conditions strictes pour se porter candidat : une meilleure répartition des revenus des droits TV, une redistribution plus équitable des recettes de billetterie, l’arrivée de nouveaux sponsors plus lucratifs et une meilleure gestion globale des droits télévisés.

Pour mémoire, la CAN 2027 est déjà attribuée au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie, avec de grands stades en chantier comme Talanta City (60 000 places) à Nairobi et Arusha (30 000 places) en Tanzanie.