La Knesset débat de la reconnaissance de la Kabylie comme entité autonome

La Knesset a tenu une séance sur la reconnaissance éventuelle de la Kabylie, région du nord de l’Algérie qui s’est autoproclamée entité autonome de façon symbolique en décembre 2025.

Ce débat, lancé par des députés de différents partis, a rassemblé des membres du Likoud, de Yesh Atid, d’Otzma Yehudit et de Religious Zionism.

Les députés ont dépeint la Kabylie comme laïque, culturellement différente et pro-occidentale, un allié potentiel contre une Algérie hostile à Israël. Le débat a fait ressortir des arguments géopolitiques et sécuritaires, sans qu’aucune décision formelle ne soit prise.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Sharan Miriam Haskel, devrait apporter une réponse formelle du gouvernement israélien dans les prochains jours.