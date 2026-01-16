La Confédération africaine de football (CAF) a publié un bilan économique exceptionnel de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, qualifiée de « plus grand succès commercial de l’histoire du football africain » avec une hausse de plus de 90 % des revenus.

Maroc 2025 : la CAN la plus rentable de l’histoire du football africain

La CAN 2025 au Maroc est un record historique commercial. D’après le communiqué de la CAF, les recettes de la compétition ont augmenté de plus de 90% par rapport aux éditions précédentes, un record.

Cette croissance fulgurante s’explique par plusieurs leviers : un développement massif du portefeuille de partenaires commerciaux (de 9 sponsors en 2021 à 23 en 2025), une croissance de la distribution des droits médias et une ouverture réussie vers de nouveaux marchés, en particulier en Extrême-Orient (Chine et Japon) tout en renforçant les marchés historiques.

La CAF met aussi en avant l’arrivée dans le monde du gaming et de l’eSport avec l’eAFCON, en collaboration avec Konami et le jeu eFootball. Ce projet, une avancée significative pour l’écosystème eSport africain, sera un actif commercial majeur des prochaines éditions.

Le Maroc, pays organisateur de l’édition 2025, a proposé une organisation saluée (stades rénovés, sécurité sans faille, logistique fluide et hospitalité), participant grandement à cette attractivité commerciale.

La finale, Maroc-Sénégal, se jouera ce dimanche 18 janvier au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, suite à la qualification des Lions de l’Atlas face au Nigeria et du Sénégal face à l’Égypte lors des demi-finales.