Huile de table: un marché estimé à 6 MMDH au Maroc (étude)

“Le marché de l’huile de table reste oligopolistique, avec deux entreprises qui détiennent près de 80% de parts de marché, à savoir, Lesieur Cristal, qui détient à elle seule plus de la moitié du marché, et les Huileries du Souss Belhassan (HSB)”, indique Sunergia dans une étude sur la notoriété des marques d’huiles de table, dans le cadre d’une série consacrée aux Top-Of-Mind des marques.

D’autres opérateurs interviennent également, parmi eux figurent Savola Maroc, les Conserves de Meknès “Aicha” ou encore la Société Industrielle Oléicole de Fès “Siof”, fait remarquer la même source.

“Lesieur domine, de la tête et des épaules, ce classement de la notoriété des marques d’huiles de table au Maroc, avec 61% de notoriété”, précise l’étude, ajoutant que “le groupe Lesieur Cristal, avec ses 3 marques Lesieur, Huilor et Cristal, concentre plus des trois quarts de la notoriété de notre palmarès (78%)”.

Concernant les huiles de tables, Lesieur-Cristal intervient sur toute la chaine de transformation, allant de la trituration des graines oléagineuses jusqu’au raffinage. La société Lesieur Cristal dispose d’une unité de trituration et d’un site industriel pour le raffinage situé à Casablanca doté d’une importante capacité de production.

Loin derrière le leader historique des huiles de tables, la marque Afia, du groupe Savola, obtient 11% de notoriété et se classe deuxième dans notre classement, relève l’étude expliquant qu’Afia est davantage connue, notamment, par les 35-44 ans, les célibataires, ce qui peut être dû à la politique de prix adoptée par la marque lors de son entrée sur le marché local.

Par ailleurs, Huilor a été mentionnée par 10% des répondants et occupe de ce fait la troisième place du podium. Elle est davantage connue par les habitants du centre du royaume, notamment ceux de la région Casablanca-Settat.

Côté communication, Huilor choisit un positionnement qui met en avant l’importance de l’huile pour l’équilibre du corps et ses bienfaits nutritionnels en faisant appel à des professionnels en nutrition à travers des publicités télévisées ou encore des mini-capsules digitales axées essentiellement sur la nutrition et le bien-être.

Le reste du palmarès de notoriété des marques d’huiles de table au Maroc est occupé par Lousra, Lio et Oued Souss des Huileries du Souss Belhassen (moins de 3% de notoriété chacune) et les marques Hala (1%) du groupe Savola, les Conserves de Meknès-Aïcha (1%) et la Société Industrielle Oléicole de Fès (1%).