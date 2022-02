Guinée-Bissau: six soldats tués suite au coup d’Etat avorté

Les six soldats ont été tués lors des combats entre les forces de sécurité et les assaillants qui avaient attaqué, mardi après-midi, le palais du gouvernement où se tenait un Conseil des ministres extraordinaire en présence du chef de l’Etat, rapportent des médias.

La source militaire, citée par des médias, n’a pas précisé si les morts appartenaient aux forces loyales aux autorités ou aux rebelles.

L’état-major a mis sur pied une commission pour enquêter sur cette tentative, a ajouté la même source.

Le président Embalo a déclaré mardi soir devant la presse depuis le palais présidentiel que le coup de force avait fait de nombreux morts et des blessés, imputant les faits à l’action qu’il dit avoir engagée contre le trafic de drogue et la corruption. Il a ajouté que certains des auteurs de l’attaque avaient été arrêtés.

Umaro Sissoco Embalo , qui a évoqué une “attaque contre la démocratie”, n’a pas désigné clairement les auteurs de cette tentative de putsch, parlant d'”acte très bien préparé et organisé”, mais aussi d’acte “isolé”.

M. Embalo est sorti indemne du palais du gouvernement, théâtre d’échanges de tirs nourris pendant plusieurs heures mardi. Il a raconte qu’ il s’est retrouvé “sous des tirs nourris d’armes lourdes pendant cinq heures”, aux côtés de son aide de camp, de deux gardes du corps et d’une ministre, tandis que les combats faisaient rage.

Selon des médias, le calme régnait ce mercredi dans la ville de Bissau et la vie a repris dans la ville et les commerces et banques se sont rouverts, sans grande affluence.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), dont les dirigeants doivent se réunir jeudi à Accra pour discuter notamment de la crise au Burkina Faso, a condamné “cette tentative de coup d’Etat”. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé, pour sa part, sa “grande inquiétude”.

La France, pour sa part, a condamné mercredi la tentative de coup d’Etat en Guinée-Bissau et appelé au “respect de l’ordre constitutionnel” dans ce pays.