Guinée-Bissau: L’initiative marocaine d’autonomie, la solution “la plus réaliste” à la question du Sahara

La Guinée-Bissau a exprimé, lundi à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, comme étant la solution la “plus réaliste et la plus pragmatique” pour résoudre le conflit régional autour du Sahara.