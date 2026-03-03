Guerre contre l’Iran : pas de troupes américaines au sol pour le moment (Pentagone)

Le Secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a déclaré lundi qu’aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le territoire iranien, tout en affirmant que les Etats-Unis iraient « aussi loin que nécessaire » pour réaliser les objectifs de leur opération militaire.

Lors d’une conférence de presse, le responsable américain a dit refuser de déclarer ouvertement « ce que nous sommes prêts à faire ou à ne pas faire ».

Aucun soldat américain n’est actuellement déployé sur le territoire iranien, mais « le président Trump s’assure que nos ennemis comprennent que nous irons aussi loin que nécessaire pour défendre les intérêts américains », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire à la Guerre a, en outre, refusé d’indiquer la durée prévue des opérations contre l’Iran, mais a rejeté l’idée que les Etats-Unis s’engagent dans un « bourbier ».

Pour M. Hegseth, ces frappes ne constituent pas « un exercice de construction de démocratie ».

« Vous n’avez pas besoin d’envoyer 200.000 personnes et de rester pendant 20 ans. Nous avons prouvé que vous pouvez accomplir des objectifs qui favorisent les intérêts américains sans être idiot pour ça », a déclaré Pete Hegseth.

Présent à ses côtés, le chef d’état-major américain, le général Dan Caine, a affirmé que les Etats-Unis avaient réussi à obtenir le contrôle des cieux au-dessus de l’Iran grâce aux frappes américano-israéliennes menées depuis samedi.

« L’impact combiné de ces frappes – rapides, précises et écrasantes – a abouti à l’établissement d’une supériorité aérienne locale. Cette supériorité aérienne renforcera non seulement la protection de nos forces, mais leur permettra également de continuer leur travail au-dessus de l’Iran », a affirmé le général.