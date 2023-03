G20 : Pas de communiqué conjoint en raison de divergences sur le conflit russo-ukrainien (ministre)

“Il y avait des problèmes et très franchement, ils étaient préoccupés par le conflit en Ukraine. Il y avait des divergences. Il y avait des différences, que nous ne pouvions pas concilier “, a déclaré le diplomate indien à l’agence indienne de presse ANI.

Plus tôt dans la journée, M. Jaishankar, qui s’exprimait lors de la séance d’ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, avait déclaré que “Ce groupement porte une responsabilité exceptionnelle. Nous nous sommes réunis pour la première fois au milieu d’une crise mondiale et sommes aujourd’hui, une fois de plus, confrontés à de multiples crises”.

Il s’agit notamment de l’impact de la pandémie de Covid, des inquiétudes concernant la fragilité des chaînes d’approvisionnement, des répercussions des conflits en cours, des crises de la dette et de la perturbation des événements climatiques, a-t-il dit.

“En examinant ces questions, nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord. En fait, il y a certaines questions de fortes divergences d’opinions et de points de vue”, commente le responsable indien.

De même, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a confirmé qu’aucun communiqué commun ne verra le jour à l’issue d’une réunion ministérielle du G20 en Inde.

“La déclaration finale a été bloquée et le résultat de la discussion sera décrit dans le résumé dont parlera la présidence indienne”, a indiqué devant la presse M. Lavrov.

Cette réunion de deux jours entre ministres des Affaires étrangères du G20 intervient après celle des ministres des Finances, qui n’ont pu s’entendre samedi dernier sur un communiqué commun en raison de divergences concernant le conflit en Ukraine.

L’Inde, pays organisateur du G20, se fixe pour priorité de sa présidence tournante la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et énergétique et le financement de la lutte contre les effets du réchauffement climatique.