Réunion de l’Africa Focus Group: un responsable américain salue les efforts du Maroc, un pays pionnier dans la lutte contre le terrorisme

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la réunion plénière de l’Africa Focus Group relevant de la Coalition mondiale contre Daech, coprésidée par le Maroc, les États-Unis, l’Italie et le Niger, M. McCary a souligné que le Maroc est un modèle en matière de lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes et un partenaire pionnier des Etats-Unis.

“Le Maroc a eu beaucoup de succès dans la lutte contre le terrorisme, il est un modèle que d’autres pays suivent”, a indiqué M. McCary, mettant en avant l’approche inclusive mise en place par le Maroc pour vaincre les menaces terroristes.

Le Maroc accorde un intérêt particulier non seulement à la nécessité d’une application forte de la loi et d’actions judiciaires fortes, mais aussi à la nécessité de repousser l’idéologie extrémiste et de repousser les causes profondes du terrorisme, a-t-il expliqué.

Saluant, à cet égard, la contribution du Royaume du Maroc dans la réussite de la réunion de l’Africa Focus Group, le responsable américain a précisé que les États-Unis, ainsi que d’autres pays, ont beaucoup de respect pour le Maroc et pour les efforts qu’il déploie dans le cadre de la lutte contre Daech.

“L’année dernière, le Royaume du Maroc a accueilli la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech à Marrakech et notre secrétaire d’État, Anthony Blinken, était parmi eux”, a-t-il rappelé, notant que plus de 50 ministres des affaires étrangères ont pris part à cet événement important.

“En coopération avec le Maroc, nous avons mis en place ce groupe de réflexion sur l’Afrique, qui a pour but de coordonner les efforts de la communauté internationale afin de lutter et d’empêcher la propagation de Daech dans différentes régions de l’Afrique”, a-t-il poursuivi.

Une importante délégation marocaine conduite par le Directeur des questions globales au ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Ismail Chekkori, prend part à cette rencontre qui fait suite à la première réunion plénière du Groupe sur le continent africain abritée par Marrakech en mai dernier, en marge de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

La participation du Maroc à la réunion plénière de l’Africa Focus Group est l’occasion de réitérer le soutien et l’engagement du Royaume en faveur de la sécurité et la stabilité de l’Afrique en général, et du Sahel en particulier, au regard de l’histoire commune, les liens humains forts et les intérêts partagés entre cette région et le Maroc.

La co-présidence du Maroc de cette rencontre confirme son rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, en tant que pourvoyeur de paix et de stabilité en Afrique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle est également une reconnaissance du plaidoyer pionnier du Royaume au sein de la Coalition pour une prise en charge adéquate de l’évolution de la menace terroriste en Afrique.