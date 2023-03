Tanger abrite le 1er séminaire du Comité africain des commandants de ports

Cet événement, organisé par l’AHMC, en tant que comité régional de l’International Harbour Masters Association (IHMA), sous l’égide du ministère de l’Equipement et de l’eau, en partenariat avec l’Association du Corps des Officiers des ports du Maroc (ACOPM), et le port de Tanger ville, en tant que port hôte, réunit toutes les parties prenantes de l’industrie maritime et portuaire, et vise à contribuer au rayonnement et à la promotion du Maroc en général et de la perle du Détroit et de son port en particulier auprès de la communauté portuaire africaine.

S’exprimant à cette occasion, le commandant du port et directeur des opérations du port de Tanger ville, Mohamed Maghazi, président de l’AHMC, a souligné que ce séminaire fait partie des activités de l’IHMA et de son comité régional africain, visant à promouvoir la gestion sûre, efficace et respectueuse de l’environnement des opérations maritimes au niveau des ports, notant que cet événement réunit des experts, des responsables portuaires et des professionnels du domaine portuaire et maritime représentant plus de 25 pays, dont les Etats Unis, le Canada, l’Angleterre, le Danemark, l’Espagne, la France, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Kenya, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry et le Nigeria.

M. Maghazi, également président de l’ACOPM, a affirmé qu’à l’heure où 90% du commerce international s’effectue par voie maritime, les ports s’avèrent des plateformes particulièrement sensibles, dans un contexte fortement exposé aux enjeux de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement, sans oublier les enjeux du développement durable et de l’intelligence opérationnelle et technologique.

Dans ce cadre, le facteur humain se présente et s’impose comme une priorité absolue, nécessitant une nouvelle approche intégrée, visant à maîtriser tous les aspects liés à la gestion portuaire, compte tenu des défis auxquels les ports sont exposés et des besoins des acteurs de la communauté portuaire, a-t-il insisté, soulignant que cet événement constitue l’occasion de débattre de plusieurs sujets d’actualité, en l’occurrence la sécurité de la navigation, la gestion du transport de matières dangereuses, l’économie durable et la performance opérationnelle et technologique, afin de répondre aux besoins éminents de l’ensemble des commandants des ports africains.

Pour sa part, le président de l’IHMA, Paul O’Regan, a indiqué que ce séminaire constitue l’occasion de développer et favoriser la collaboration et le partage des expériences et des bonnes pratiques entre les commandants et officiers des ports du monde entier et de présenter les points de vue professionnels des commandants et officiers des ports à l’échelle internationale, régionale et nationale, mettant l’accent sur l’importance du facteur humain dans la promotion de la performance des ports.

Il a ainsi souligné la nécessité de capitaliser sur les acquis réalisés et de tirer profit des évolutions technologiques, en vue de renforcer la gestion efficace et efficiente des ports, appelant à fédérer les efforts de tous les commandants et les officiers des ports africains, pour un avenir meilleur de ces plateformes.

De son côté, la directrice des ports et du domaine public maritime au ministère de l’Equipement et de l’eau, Sanae El Amrani, a mis l’accent sur l’importance de la thématique choisi pour cet événement, notant que la ressource humaine est au cœur de tout développement dans tous les secteurs, dont celui portuaire et maritime.

Elle a également évoqué les facteurs clés de la performance portuaire, à savoir la qualité des infrastructures, le rendement des équipements, l’efficacité de traitement, ainsi que les indicateurs liés au développement durable, à l’énergie renouvelable et à la sécurité, réitérant l’engagement du Maroc à poursuivre ses efforts en termes de présence dans les instantes internationales portuaires et maritimes et contribuer à promouvoir le secteur portuaire et maritime africain et à bâtir un avenir meilleur des ports africains.

Quant au directeur général de l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), Hassan Abkari, il a souligné que les thématiques qui seront traitées durant ce séminaire revêtent une importance capitale pour les ports africains, qui sont appelés à s’engager fortement dans la recherche de l’innovation et d’efficacité, mais également de croire, plus que jamais, dans leurs potentialités d’atteindre les meilleures performances en tant que Ports de niveau mondial. “Exemple concret de la nécessité de croire en notre performance africaine est le développement actuel du Complexe portuaire Tanger Med, qui a pu décrocher plusieurs records en termes de nombre de conteneurs traités: 7,6 millions en 2022 pour se hisser, dans un temps également record, au rang de 1er port d’Afrique et de 1er port à conteneurs en Méditerranée”, a fait savoir M. Abkari, notant que Tanger Med a également occupé, en 2022, le 6ème rang parmi les ports les plus efficaces au monde, selon le Global container port performance index (CPPI) de la banque mondiale sur un total de 370 ports étudiés. Le responsable a assuré que le Complexe portuaire Tanger Med a pu, grâce aux efforts réalisés en termes d’Optimisation des temps d’escales et de mise en œuvre du principe de Just In Time, se hisser à la 2ème place en termes de temps d’attente au mouillage le plus court au monde, et à la 3ème place mondiale pour ce qui est de la durée totale d’escale, estimant que la recherche de la performance des ports africains devrait évoluer sans limite, mais elle reste, toutefois, strictement liée au principe de partage d’expériences et de savoir-faire entre ces ports dans le cadre d’un partenariat Sud-Sud. Il a, à cet égard, affirmé que le Complexe portuaire Tanger Med ne cesse de tout mettre en œuvre, afin que plusieurs ports africains puissent profiter de son expérience grâce à une assistance directe dans des études, des projets d’infrastructures et des formations aux métiers portuaires notamment dans les métiers de la capitainerie et du pilotage.

Le Secrétaire général de l’Association de gestion des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC), Jean Marie Koffi, a, quant à lui, tenu à exprimer sa gratitude au Maroc pour avoir accueilli cet événement important, qui vise à promouvoir la performance des ports africains, soulignant que la coopération inter-africaine sur les plateformes portuaires et le partage des connaissances ne sont plus une option mais une nécessité fondamentale.

“C’est en joignant nos efforts que nous pourrions développer nos activités”, a-t-il lancé, soulignant l’impératif de veiller à donner plus d’intensité à la fluidité des corridors de l’Afrique, lever les nœuds qui constituent les véritables freins au développement de l’activité des ports africains et faire face aux incessantes mutations observées dans le secteur portuaire et maritime. De son côté, le directeur Marketing et intelligence stratégique, Jamil Ouazzani, a mis l’accent sur le projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger, initié par SM le Roi Mohammed VI en mars 2010, qui vise à faire de la ville une destination phare du tourisme de croisière et de plaisance en Méditerranée, notant l’importance du facteur humain qui est considéré comme un élément clé pour le développement des ports.

Au programme de cet événement de deux jours, organisé en partenariat avec la TMPA, l’Agence nationale des ports (ANP), l’Association internationale des commandants de ports, et l’Institut supérieur d’études maritimes, figurent des panels autour de la navigation, du rôle des femmes dans le secteur maritime et portuaire, la gestion des matières dangereuses et la performance opérationnelle et technologique.