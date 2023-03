L’UE accorde un montant de 816,5 millions d’euros à la protection des océans

Cette annonce a été faite lors de l’édition 2023 de la conférence “Our Ocean” qui se tient les 2 et 3 mars au Panama, précise la Commission dans un communiqué, relevant qu’il s’agit de l’un des montants les plus importants jamais annoncés par l’UE depuis le début des conférences Our Ocean en 2014.

Les actions prévues couvrent plusieurs thèmes comme les aires marines protégées (AMP), la pollution marine, le changement climatique, la pêche durable, les économies bleues durables et la sécurité maritime, affirme le communiqué, notant qu’outre ces engagements, l’UE a également rejoint, jeudi, l’Alliance d’action pour la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Dans le cadre de ces engagements, l’UE consacrera, entre autres, 320 millions d’euros à la recherche océanique afin de protéger la biodiversité marine et de lutter contre les impacts du changement climatique sur l’océan.

L’Union procédera aussi au renouvellement de sa constellation de satellites dédiés à l’observation des océans, avec le lancement de Sentinel-1C pour une valeur de 250 millions d’euros.

Selon la Commission, ce satellite jouera un rôle déterminant dans la poursuite de l’observation en temps réel des icebergs et de la fonte des glaces dans l’Arctique, afin de surveiller l’effet du changement climatique.

A cet égard, le communiqué rappelle que les océans souffrent du réchauffement climatique, des pratiques non durables, de la pêche illégale, de la pollution et de la perte des habitats marins.

La conférence Our Ocean vise à renforcer les efforts collectifs pour résoudre ces problèmes. Elle a mobilisé, depuis son lancement en 2014, plus de 1.800 engagements d’une valeur d’environ 108 milliards de dollars et protégé plus de cinq millions de kilomètres carrés d’océan.