« Bamako Dreams 30 » : Mehdi Qotbi met en relief les liens forts entre les peuples et dirigeants du Maroc et du Mali

Lors d’une conférence de presse à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Bamako Dreams 30 » abritée par le Musée national de la photographie de Rabat, M. Qotbi a assuré que « la diplomatie culturelle est en marche », se réjouissant d’apprendre que le Maroc sera le pays invité d’honneur de la Biennale africaine de la photographie (16 novembre 2024 – 16 janvier 2025) qui a vu émerger une culture, une créativité et un génie africain singulier.

Assurant que l’Afrique a été une source d’inspiration pour le monde, M. Qotbi s’est dit heureux d’accueillir le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme du Mali en ce lieu historique qu’est le Musée national de la photographie.

Pour sa part, le conservateur du musée national de la photographie et co-commissaire de l’exposition, Soufiane Er-rahoui, a souligné que cet événement artistique célèbre le trentenaire des rencontres africaines de la photographie de Bamako (Biennale de la photographie), réunissant 24 artistes issus des quatre coins du continent africain et ceux de la diaspora, avec une large représentation du Maroc.

Tous les photographes mis en avant lors de cette exposition ont déjà laissé leur empreinte lors des éditions précédentes de la Biennale de Bamako, à l’exception de feu Mohamed Cherradi, l’un des précurseurs de la photographie marocaine, à qui un hommage est rendu aujourd’hui à travers cette exposition aux côtés du malien Seydou Keita et du kényan James Barnor.

Ouverte au public à partir du 8 mai et co-produite par la Fondation Nationale des Musées (FNM) et les Rencontres de Bamako (Biennale africaine de la photographie), cette exposition rend hommage à la capitale malienne, berceau de talents légendaires tels que Seydou Keita et Malick Sidibé.

Offrant une mosaïque riche et stimulante de la créativité contemporaine africaine, l’exposition s’articule autour de cinq thématiques complémentaires, à savoir « Du prisme de l’autre à l’image de soi », « Contre-récits », « Regards humanistes », « Espaces réinventés », « Méditations écologiques ».