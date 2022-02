France: début du One Ocean Summit destiné à mobiliser la communauté internationale en faveur de l’océan

Organisé en coopération avec les Nations Unies, cet évènement international devra donner une “impulsion politique forte” à l’agenda européen et international des enjeux maritimes, en particulier pour faire aboutir les négociations multilatérales qui impactent l’Océan et nourrir la conférence “United Nations Ocean”, prévue fin juin 2022 à Lisbonne.

Durant trois jours, scientifiques, ONG et dirigeants politiques vont tenter de faire avancer des dossiers cruciaux sur la préservation des mers et océans.

Le Sommet, à l’initiative du Président Emmanuel Macron dont le pays assure pour six mois la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, est préparée en coopération avec de nombreux partenaires publics, privés et de la société civile. Il permettra de partager les connaissances et de croiser les approches, notamment en intégrant le changement climatique, afin de mieux anticiper les crises océaniques ainsi que les transformations technologiques, scientifiques et environnementales.

Ainsi, le Sommet accueillera près de 400 experts du monde entier pour deux journées de débats, les 9 et 10 février. Le lendemain, plus de vingt chefs d’État sont attendus pour l’annonce d’engagements ambitieux en faveur de la protection des océans.

Citant l’Elysée, les médias de la place annoncent la présence, vendredi, aux côtés du Président Emmanuel Macron qui présidera le segment de haut niveau, de l’américain John Kerry, envoyé présidentiel spécial pour le climat, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, et la Directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay, ainsi que plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement.

Selon l’exécutif français, plusieurs initiatives importantes seront lancées lors de ce Sommet pour la protection des écosystèmes marins et la pêche durable, la lutte contre les pollutions, notamment plastique, la réponse aux effets du changement climatique comme pour promouvoir une meilleure gouvernance des océans.

L’océan couvre plus de 70 % de la surface de notre planète mais reste cependant trop souvent en marge des rendez-vous internationaux consacrés au climat et à la biodiversité. Régulateur des grands équilibres environnementaux et en particulier du climat, pourvoyeur de riches ressources de toute nature, vecteur majeur d’échanges économiques, lien essentiel entre pays et communautés humaines, l’Océan est aujourd’hui menacé par de nombreuses pressions comme les effets du changement climatique, les pollutions et notamment celles dues au plastique, et la surexploitation des ressources marines.

Les ONG environnementales scrutent attentivement ce sommet et forment l’espoir que la quarantaine d’Etats ayant annoncé leur participation, soit en présentiel ou virtuellement, vont parvenir à se mettre d’accord pour donner un coup d’accélérateur à plusieurs dossiers cruciaux. Parmi ces dossiers la création d’un traité international destiné à protéger la haute mer. Mais si elles espèrent des annonces “fortes” lors de ce Sommet, ces mêmes ONG regrettent que des questions aussi cruciales que la surpêche ne soient pas à l’ordre du jour.

Le One Ocean Summit est le premier d’une série d’événements internationaux autour de l’océan: une réunion de l’ONU sur l’environnement fin février qui abordera la question d’un accord international sur le plastique, des négociations en mars à l’ONU sur un traité pour la haute mer, des COP biodiversité et climat et une conférence de l’ONU sur les océans à Lisbonne en juin.