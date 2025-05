Essaouira: un concert de musique de chambre sous le signe du rapprochement interculturel

En présence du conseiller du Roi Mohammed VI, André Azoulay, président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, ainsi que d’autres personnalités marocaines et étrangères de divers horizons, dont le Curé de l’église, le Père Jean-Claude Gons, ce concert musical, livré avec brio par des solistes de l’Orchestre national d’Île-de-France, a incarné les valeurs d’ouverture, de tolérance et du rapprochement interculturel, qui font l’ADN de la Cité des Alizés.

Sous les voûtes chargées d’histoire de ce lieu de culte, bâti en 1936, l’assistance, composée de mélomanes des trois religions monothéistes, a été transportée dans un voyage musical émouvant, au cours duquel les talentueux musiciens ont revisité des œuvres emblématiques de grands compositeurs de l’ère classique, notamment Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn et Mozart.

Une heure et demi durant, le public, charmé par la virtuosité et la passion de cette formation musicale française, n’a pas manqué de saluer chaque interprétation par de chaleureuses ovations, le tout dans une atmosphère accueillante, fidèle à la tradition souirie.

Dans une déclaration à la MAP, Clément Verschave, violoniste de l’Orchestre national d’Île-de-France, a fait part de sa joie de se produire à “ce rendez-vous de musique classique unique, qui conjugue exigence artistique et atmosphère conviviale dans un cadre d’exception”.

“Nous avons été reçus de manière remarquable, et avons eu la chance d’animer des concerts dans des lieux emblématiques. Le public était incroyable, chaleureux et nombreux, et chaque concert a été une véritable célébration de la musique”, s’est félicité, de son côté, Renaud Stahl, alto solo de la formation musicale.

Ce concert s’inscrit dans une programmation riche et variée, qui fait du “Printemps Musical des Alizés” un événement phare de la scène musicale classique au Maroc, contribuant à faire rayonner Essaouira en tant que carrefour des cultures et des arts.

Plus tôt dans la journée, le public a également pu apprécier deux autres temps forts, à savoir une matinée consacrée aux jeunes talents du programme socioculturel “Mazaya”, suivie, dans l’après-midi, d’un concert proposé par le “Trio Pantoum”.

Au programme de cette 3e journée figure également une soirée symphonique animée par l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM), confirmant ainsi la richesse et la complémentarité de la programmation de cette 21e édition du festival, initiée par l’Association Essaouira-Mogador, en co-production avec la Fondation Ténor pour la Culture.