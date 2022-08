Espagne : l’inflation à son niveau le plus élevé depuis 1984

L’INE confirme ainsi le chiffre qu’il avait avancé à la fin du mois dernier, bien qu’il ait relevé d’un dixième de point de pourcentage l’augmentation mensuelle prévue.

Avec le rebond de juillet, l’inflation est désormais supérieure à 10 % pour deux mois consécutifs, après 10,2 % en juin.

Selon l’INE, la hausse de l’IPC en glissement annuel, qui a atteint 10,8 % en juillet, est principalement due à l’augmentation des prix du logement, de l’habillement et des chaussures, ainsi que des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées.

Le logement a augmenté sa variation annuelle de quatre points, à 23%, en raison de la hausse des prix de l’électricité et, dans une moindre mesure, du gaz. Par rapport aux données de juin, le logement a augmenté de 2,6 %.

L’habillement et les chaussures ont augmenté de plus de deux points et demi par rapport à juin, et la variation annuelle a atteint 5%. Entre-temps, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont atteint le niveau le plus élevé depuis le début des séries historiques, en janvier 1994, avec un taux qui a grimpé à 13,5%, soit six dixièmes de point de plus que le mois dernier.