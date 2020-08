Elections sénatoriales égyptiennes: un Marocain à la tête d’une mission d’observation de la Ligue arabe

Dans un communiqué rendu public dimanche, la Ligue arabe a affirmé que sa participation au suivi des élections des membres du Sénat égyptien intervient en réponse à l’appel de l’Autorité nationale des élections.

Cette délégation, présidée par le Marocain Rachid Khattabi, qui est secrétaire général adjoint près la Ligue arabe, chargé du contrôle financier, comprend parmi ses membres un groupe d’universitaires de dix pays arabes.

La mission de la Ligue arabe assurera le suivi de ces élections dans les différents gouvernorats d’Egypte dans le but de constater les faits du processus électoral, en termes de préparation, d’organisation et de scrutin, conformément au système juridique régissant les processus électoraux, aux décisions de la Commission électorale nationale et aux normes et règlements en vigueur.

La participation active de la Ligue arabe au suivi des élections des membres de la Chambre haute du parlement égyptien, qui sont les premières du genre après la révision de la Constitution en 2019, s’inscrit dans le cadre de la surveillance par cette Organisation de tous les référendums et élections qui ont eu lieu en Égypte ces dernières années sous la supervision de l’autorité judiciaire.

Ce n’est pas la première fois que la Ligue arabe accomplit ce genre de missions. Cette organisation avait déjà envoyé plusieurs délégations dans des pays arabes et non arabes en réponse aux demandes des parties concernées dans les pays où se sont déroulées les échéances électorales.