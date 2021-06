El Otmani réaffirme le soutien agissant et continu du Maroc à toute solution au dossier libyen

Lors d’un entretien avec le chef du gouvernement d’union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeibah, M. El Otmani a souligné que le Maroc aspire à la réussite des prochaines échéances électorales en Libye, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Il a également exprimé sa satisfaction de la visite de M. Dbeibah à la tête d’une importante délégation libyenne au Maroc, ajoutant qu’elle constitue une occasion pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales et à la coopération à tous les niveaux.

De son côté, le chef du gouvernement d’union nationale en Libye a fait part de la gratitude de son pays et du peuple libyen au Roi Mohammed VI pour les efforts continus du Royaume en faveur de la réconciliation libyenne, ainsi que pour ses positions impartiales, saluées par l’ensemble des composantes du peuple libyen.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant la solidité des relations d’amitié séculaire liant les deux pays et les deux peuples, et affirmé la volonté des deux gouvernements de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines et d’œuvrer à garantir les conditions appropriées pour renforcer les échanges commerciaux maroco-libyens et d’en élargir les horizons.

Ils ont aussi fait part de leur aspiration à tenir prochainement la haute commission mixte maroco-libyenne.

Ont pris part à cette rencontre, des membres de la délégation accompagnant le chef du gouvernement d’union nationale en Libye et le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Libye à Rabat, conclut le communiqué.