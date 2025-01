Donald Trump prête serment pour un second mandat présidentiel

Donald Trump a prêté serment, lundi à midi (17h00 GMT) à la Rotonde du Capitole à Washington, en tant que 47e président des Etats-Unis, entamant son second mandat non consécutif à la tête de la magistrature suprême américaine.

Candidat du parti républicain, M. Trump, 78 ans, a remporté les élections présidentielles du 5 novembre avec une nette majorité de 312 collèges électoraux contre 212 pour Kamala Harris, candidate démocrate et ancienne vice-présidente des Etats-Unis.

« Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis », a déclaré Donald Trump devant le président de la Cour suprême, John Roberts.

Cette 60e cérémonie d’investiture d’un président américain a été tenue en présence de plusieurs prédécesseurs de M. Trump et de leurs épouses, ainsi que d’une pléiade de figures de la classe politique, et de célébrités des mondes de la technologies, de l’art, des médias et des sports.

En raison du froid glacial qui s’abat sur la capitale fédérale américaine, la cérémonie d’investiture, qui s’est déroulée sous très haute surveillance, a été déplacée pour la première fois en 40 ans à l’intérieur du Capitole.

Selon des éléments de langage partagés avec la presse, le 47e président des Etats-Unis compte appeler, dans son discours d’investiture, à une « révolution du bon sens”.

« Je reviens à la présidence confiant et optimiste que nous sommes au début d’une nouvelle ère passionnante de réussite nationale. Une vague de changement déferle sur le pays », devrait-il déclarer, invitant à une « révolution du bon sens”.

Immédiatement après son investiture, M. Trump compte signe une centaine de décrets présidentiels ayant trait notamment à l’immigration, l’économie et l’énergie.

Dans un discours prononcé la veille devant des milliers de ses partisans, il a promis d’agir avec une “rapidité et une force historiques” pour résoudre les “crises” du pays, et mettre fin à “quatre longues années de déclin” de l’Amérique.

