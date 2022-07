Deux ministres français en visite au Niger

La France poursuit sa coopération avec le Niger, où elle va maintenir plus d’un millier d’hommes et des capacités aériennes pour fournir un appui feu et du renseignement aux armées nigériennes dans le cadre d’un “partenariat de combat”.

La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna et le ministre des Armées Sébastien Lecornu doivent s’entretenir vendredi matin avec leurs homologues nigériens, avant de rencontrer le président Mohamed Bazoum, selon les mêmes sources.

Paris et Niamey signeront à l’occasion de cette visite un prêt de 50 millions d’euros et un don de 20 millions d’euros au profit du Niger, qui figure parmi les pays prioritaires de l’aide au développement française (143 millions d’euros en 2021).

Les deux ministres sont attendus vendredi sur la base aérienne projetée de Niamey, qui concentre les moyens militaires français au Niger.

Mme Colonna et M. Lecornu se rendront aussi à la base militaire nigérienne de Ouallam, au nord de Niamey.

C’est de là que sont pilotées les opérations conjointes d’environ 300 soldats français et des forces armées nigériennes (FAN) à proximité de la frontière avec le Mali, face aux terroristes liés à Al-Qaïda ou au groupe Etat islamique.

Les ministres français visiteront également le village de Simiri près de Ouallam, où la France finance notamment un projet de lutte contre la malnutrition infantile.

A l’issue de son déplacement au Niger, Sébastien Lecornu se rendra samedi en Côte d’Ivoire pour y rencontrer les troupes françaises.