France : plus de 7.000 ha partis en fumÃ©e dans le sud-ouest

En Gironde, particulièrement touchée où les flammes sévissent depuis mardi, favorisées par des rafales de vent de plus de 30km/h, plus de 1.000 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour circonscrire le feu, appuyés d’importants moyens aériens et terrestres, alors que l’agence météorologique Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange canicule, avec des températures maximales qui pourraient dépasser les 40 degrés.

Dans le détail, 3150 hectares ont été détruits à La Teste-de-Buch, et 4200 à Landiras, d’après les comptes de la préfecture girondine dans un communiqué de ce vendredi, pour qui ce bilan risque d’évoluer rapidement, tandis que plus de 11.000 personnes ont été évacuées.

Ce département est passé en vigilance rouge pour le risque de feux de forêt, a annoncé la préfecture jeudi soir.

Dans ce contexte, le président de la république Emmanuel Macron a rendu visite ce vendredi au centre interministériel de crise mis en place au sein du ministère de l’Intérieur pour s’arrêter sur les dispositifs mis en place par les autorités en vue d’éteindre les feux et protéger les populations voisines.

Le président a fait état d’un appui aérien de pays européens, dont la Grèce et l’Espagne qui ont mobilisé des avions Canadair pour aider les autorités françaises à faire face à ces incendies.

Pour l’instant, les autorités locales n’ont pas déploré de pertes humaines.