Covid-19: restrictions pour éviter une seconde vague au retour des vacances

De nombreux pays, à l’image de la Corée du Sud, durcissent les restrictions et les contrôles aux frontières par crainte d’une nouvelle vague de Covid-19, que pourrait favoriser notamment le retour des vacanciers, comme en Italie et en Autriche.

Séoul a étendu dimanche à l’ensemble du territoire les restrictions déjà en vigueur dans la région de la capitale, fermant plages, restaurants, bars karaoké, musées et rencontres sportives à huis-clos.

Le pays asiatique, un des premiers touchés au printemps après la Chine, a fait état dimanche de 397 nouveaux cas de coronavirus, la plus forte hausse quotidienne depuis début mars.

“La situation est très grave et sérieuse car nous sommes au bord d’une épidémie nationale”, a déclaré dimanche le directeur des Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), Jung Eun-kyeong.

Le pays a jusqu’ici réussi à juguler l’épidémie grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des personnes infectées, sans confinement imposé.

En Inde, le seuil des trois millions de cas a été franchi dimanche, avec près de 70.000 nouvelles contaminations et 912 décès, portant à 56.706 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie.

Le deuxième Etat le plus peuplé de la planète avait instauré un confinement national brutal fin mars, qu’il a levé début juin pour tenter de ranimer une économie exsangue.

En Europe, les retours de congés placent sur le qui-vive des pays qui craignent des cas importés de l’étranger.

Ainsi l’Autriche a instauré samedi de stricts contrôles sanitaires à la frontière slovène, qui provoquent d’immenses encombrements: les vacanciers, notamment allemands et néerlandais, ont patienté à certains endroits jusqu’à dix heures cette nuit.

Vienne invoque une hausse constante des infections sur son territoire, un tiers des vacanciers étant testés positifs depuis un mois à leur retour de Croatie.

Depuis samedi, l’Autriche arrête chaque voiture en provenance de Slovénie pour enregistrer les données personnelles de chaque passager, même en transit, afin de pouvoir tracer les contaminations.

L’Italie, premier pays européen touché au printemps, craint également une seconde vague: la région de Rome a enregistré en 24 heures un nombre record de nouveaux cas depuis le début de la pandémie en mars, en majorité liés à des retours de vacances.

Sont notamment montrés du doigt les retours de Sardaigne (sud), une île épargnée par la première vague de l’épidémie, mais où les allées et venues de touristes et fêtards ont contribué à la diffusion du virus.

En Allemagne aussi, le nombre de nouvelles contaminations a fortement progressé ces derniers jours, en raison du retour massif de touristes allemands qui ont passé leurs vacances dans des zones à risque à l’étranger, selon les autorités.

Bousculade mortelle

En Irlande, les autorités ont décidé cette semaine de durcir les restrictions sur les rassemblements, avec six personnes maximum dans un même lieu clos.

Dans ce contexte, un dîner de gala organisé en violation des restrictions sanitaires provoque une tempête sur la classe politique: le Premier ministre Micheal Martin a annoncé dimanche convoquer le Parlement et a appelé le commissaire européen au Commerce Phil Hogan à démissionner.

Celui-ci avait en effet participé mercredi à ce dîner organisé pour les 50 ans du club de golf du Parlement avec 82 invités, en dépit des restrictions en vigueur. Le ministre de l’Agriculture Dara Calleary a déjà démissionné.

A Paris, de strictes conditions sont mises en place pour encadrer la foule attendue après la finale de la Ligue des champions qui oppose dimanche le Bayern Munich au Paris Saint-Germain: les Champs-Elysées seront réservés aux piétons, mais seront évacués par la police deux heures après le match et l’absence de masque sera verbalisé.

L’épidémie “ne s’est jamais arrêtée… Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif”. “Le risque, c’est que, après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l’eau se remette à bouillir”, a mis en garde le ministre français de la Santé français Olivier Véran.

Au niveau mondial, le bilan de la pandémie a dépassé samedi les 800.000 morts, selon un comptage de l’AFP.

L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus endeuillée avec plus de 255.000 morts. Plus de la moitié des décès dus au Covid-19 sur la planète ont été enregistrés dans quatre pays: les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique et l’Inde.

Plus de 60.000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique (dont 644 ces dernières 24 heures), un chiffre qui va au-delà du scénario “le plus catastrophique” qu’avaient envisagé les autorités sanitaires du pays.

Au Pérou, une bousculade dans une discothèque de Lima a provoqué samedi soir la mort de plus d’une dizaine de personnes qui tentaient de fuir la police, venue faire respecter le couvre-feu imposé en raison de l’épidémie.