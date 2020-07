Covid-19: L’activité monétique marocaine “fortement” impactée (CMI)

L’activité des cartes étrangères a subi l’impact le plus fort avec une régression déjà visible durant le T1-2020 avec 4,2%, qui a été suivie par une chute de 76,9% durant le 2ème trimestre avec comme résultat une baisse de 42,1% sur le 1er semestre de la même année.

Pour ce qui est de l’activité des cartes marocaines à l’étranger, elle est passé d’une progression de 14,5% durant le 1er trimestre à une diminution de 44,1% durant le T2-2020, précise le CMI, ajoutant que l’activité paiement s’est montrée plus résiliente que l’activité retrait, avec des régressions respectives de 3% et 7,2% au cours des six premiers mois de cette année.

En outre, l’activité du paiement via Internet est restée sur un trend ascendant avec une progression de 23,6% durant le 1er semestre, fait savoir le rapport. Un autre impact et non des moindre a été un fort intérêt des commerçants pour la vente à distance avec paiement via internet ou sur TPE 3G à la livraison, ainsi qu’une prise de conscience de l’utilité de l’usage du paiement sans contact.