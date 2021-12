Covid-19 : La Tunisie enregistre le premier cas du variant Omicron

“Le test PCR a montré que ce voyageur congolais avait le variant Omicron”, a précisé le ministre de la Santé, Ali Mrabet dans une déclaration à la télévision nationale.

Il a ajouté que le résultat du test d’un autre passager qui voyageait avec lui était négatif.

Selon la même source, ce Congolais de 23 ans est arrivé mercredi à Tunis via Istanbul et tous les voyageurs qui étaient à bord du même avion ont été contactés par les autorités tunisiennes pour être testés.

La Tunisie qui a enregistré un pic de la contamination entre le 7 et 13 juillet avec plus de 3.000 cas par jour et plus de 100 décès, a imposé un ensemble de mesures pour tous les voyageurs dont un test PCR négatif pour accéder au pays.

Plus de 4 millions de personnes sur 12 millions d’habitants ont reçu les deux doses du vaccin et 1,1 million une seule dose.