Conférence des Lions Clubs de la Méditerranée : remise des prix aux lauréats du Concours “Innove Service”

Ce concours de l’innovation et de la créativité, qui vise à promouvoir l’esprit de créativité et de compétitivité au sein du mouvement lionistique, est destiné à tout club Lions relevant des pays du pourtour méditerranéen et récompense tout projet de service de leurs communautés ayant un aspect innovant. Le 1er Prix du concours a été attribué au Club Marrakech Les oliviers du District 416 Maroc, pour son projet “Mise en place d’une classe pilote de préscolaire pour les enfants à déficience visuelle”, tandis que le 2ème prix est revenu au Club Carthage Sonophisbe du District 414 Tunisie, pour son projet “Filtres à flux mobiles” destinés à la purification de l’air dans les chambres d’isolement des enfants cancéreux.

Le 3ème Prix a été, quant à lui, raflé par le Club Biscarosse du District 103 Sud Ouest France, pour son projet “Les Lions en scène”, alors que le Club de Genève du MultiDistrict 102 Suisse s’est vu décerner le prix coup de coeur du jury, pour son projet se rapportant à l’organisation de vente de la rose du Cicr Meizilena. Ces projets répondent à un besoin réel de la communauté et permettent une visibilité et un rayonnement important du Lions Club au sein de la communauté.

Ce concours sa été géré par un comité de pilotage composé de 5 membres ayant une grande expérience et un savoir-faire avéré dans le choix et la pertinence de projets spécifiques et/ou innovants.

S’exprimant à cette occasion, le président du jury, Mohamed Afailal, ancien président du district 416 Maroc, a souligné que ce concours de l’innovation vise à récompenser des projets innovants et présentant un grand intérêt pour améliorer les conditions de vie de la communauté, faisant savoir que sur les 26 projets présentés par 8 pays, à savoir le Liban, la Slovénie, l’Italie, la Suisse, La France, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, 18 ont été présélectionnés.

“Ces 18 projets ont tous impressionné le jury par leurs idées, leur engagement, leur implication, leur contenu et par leur désir de remporter un des trois prix prévus”, a-t-il dit, soulignant que la compétition était rude et serrée, au regard de la puissance des idées et de la démarche de leur mise en œuvre.

Il a, à cet égard, félicité et remercié l’ensemble des clubs qui ont participé à cette première édition, formulant le souhait que ce concours soit le point de départ d’une activité nourrie et développée par tous les Districts Lions du pourtour méditerranéen.

Il est à noter que ce concours se veut un carrefour d’émulation et de compétition sur des sujets ayant pour objectif de réaliser des actions ou projets innovants de service par les Clubs Lions et qui répondent à un besoin réel de leurs communautés.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette Conférence, organisée par le Lions Club international et le Lions Club district 416 Maroc, sous le thème “Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21è siècle”, réunit plus de 25 pays et plus de 300 Lions, qui vont débattre de plusieurs sujets d’intérêt commun.

Ce conclave de deux jours vise à promouvoir l’amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques et débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, réaliser des activités communes et discuter et traiter des sujets d’intérêt commun.