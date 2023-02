Tanger: clôture de la 25è Conférence internationale des Lions Clubs de la Méditerranée

Les participants à cet événement de deux jours, organisé par le Lions Club international et le Lions Club district 416 Maroc, sous le thème “Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21è siècle”, ont débattu de plusieurs sujets d’intérêt commun, comme la migration, l’urgence climatique et son impact social et le rôle des femmes dans la société méditerranéenne et examiné les moyens de développer les services rendus par les Lions Clubs en faveur de leurs communautés. Dans une déclaration à la MAP, le gouverneur du Lions Club District 416 Maroc, Tarik Moudni, a affirmé que cette conférence a été l’occasion de traiter de plusieurs questions urgentes en Méditerranée, notant que cette édition a réuni plus de 20 pays et plus de 350 Lions.

Il a fait savoir que le thème de cette édition a été décliné sur trois axes, à savoir: “Urgence climatique et impact social, engagement des Lions”, “Soutenir le rôle de la femme dans la société méditerranéenne” et “Les émigrés dans la méditerranée”, précisant que par rapport au premier axe, les participants ont formulé plusieurs recommandations dont la plus importante est la création d’un atelier de réflexion permanent, en vue d’examiner les meilleurs moyens de réduire l’impact du changement climatique.

Sur le deuxième volet, les intervenants ont souligné la nécessité de renforcer le soutien apporté par les Lions Clubs du Nord de la Méditerranée à ceux de la rive Sud, afin de lancer une série de projets d’appui à l’autonomisation des femmes, et de promotion de l’éducation et de la formation des filles, en vue de leur permettre de jouir de leurs droits sur un même pied d’égalité avec les hommes, a-t-il relevé.

M. Moudni a indiqué que la migration, qui constitue une question “épineuse” en Méditerranée, a été au centre des discussions, soulignant que les participants ont recommandé la création d’un atelier exceptionnel pour continuer à traiter de cette problématique, en vue d’aboutir à des recommandations qui contribueront à atténuer la gravité de ce phénomène.

Cette cérémonie a été marquée par le transfert du drapeau de cette conférence aux responsables du District lions 108 Italie, qui organisera la prochaine édition à Bologne, et la présentation des préparatifs en cours de cet événement.

Il a été procédé également à la désignation des villes françaises Antibes pour accueillir la 27è édition de cette Conférence en 2025 et Bordeaux pour abriter Lions Europa Forum 2024, après l’édition 2023 qui se tiendra à Francfort (Allemagne).

La cérémonie de clôture a été marqué par un hommage appuyé rendu au Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), Khalil Hachimi Idrissi, ancien gouverneur du district 416.

Lors de cette cérémonie à forte charge émotionnelle, le parcours médiatique “riche et exceptionnel” de M. Hachimi Idrissi, ainsi que ses valeureuses contributions au développement du champ médiatique national et à la promotion du rayonnement du Lionisme aux niveaux régional et international ont été célébrés. Le président du Lions Club International, Brian Sheehan, a aussi rendu un vibrant hommage à M. Hachimi Idrissi, également coordinateur du Global Leadership Team (GLT) du district 416 Maroc, en le décorant de la médaille du président international, en reconnaissance de son engagement sans faille en faveur de la promotion du Lionisme et des services qu’il a rendus aux communautés de ce mouvement.

Cette cérémonie a été ponctuée aussi de la remise des prix aux lauréats de la 1ère édition du Concours “Innove Service 2023”, qui vise à promouvoir l’esprit de créativité et de compétitivité au sein du mouvement lionistique.

Le 1er Prix du concours a été attribué au Club Marrakech Les oliviers du District 416 Maroc, pour son projet “Mise en place d’une classe pilote de préscolaire pour les enfants à déficience visuelle”, tandis que le 2ème prix est revenu au Club Carthage Sonophisbe du District 414 Tunisie, pour son projet “Filtres à flux mobiles” destinés à la purification de l’air dans les chambres d’isolement des enfants cancéreux. Le 3ème Prix a été, quant à lui, raflé par le Club Biscarosse du District 103 Sud Ouest France, pour son projet “Les Lions en scène”, alors que le Club de Genève du MultiDistrict 102 Suisse s’est vu décerner le prix coup de coeur du jury, pour son projet se rapportant à l’organisation de vente de la rose du Cicr Meizilena.

Cet événement a été marqué également par la tenue de la session de l’Observatoire de la solidarité méditerranéenne (MSO) et la réunion de son Conseil de direction, qui a été émaillée de l’élection de la PDG du District Lions 118 Turquie, Selva Ulgen, en tant que coordinatrice de l’observatoire, et de quatre membres du comité de coordination de l’Observatoire pour 2023-2025, dont deux de la rive Nord de la Méditerranée et deux de la rive Sud, ainsi que du Secrétaire de l’Observatoire pour un mandat de trois ans.

Il a été ponctué aussi par la conclusion de quatre conventions de jumelage entre le District 416 Maroc, d’une part, et le District 103 France, le District 102 Suisse, le District 113 Espagne, et le District 108 Italie de l’autre part, en plus de l’annonce d’accords de jumelage entre un certain nombre de Clubs méditerranéens.

Cette conférence vise à promouvoir l’amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques et débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, réaliser des activités communes et discuter et traiter des sujets d’intérêt commun.

A travers cet événement de deux jours, tenu en terre marocaine, dans une ambiance conviviale et solidaire, les Lions de la Méditerranée tendent de raffermir les liens qui les unissent déjà et à en tisser d’autres, afin d’élargir davantage les contours de leurs actions et de favoriser l’émergence d’un réseau plus efficace et plus performant au sein duquel chaque individualité apporte son expérience et son expertise, son altruisme et son dynamisme.