Chine: mise en service du plus long tunnel autoroutier au monde

Le tunnel autoroutier de Tianshan Shengli, le plus long au monde, a été officiellement mis en service vendredi dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

Traversant les monts Tianshan, cette infrastructure s’étend sur 22,13 kilomètres, réduisant à vingt minutes un trajet en montagne qui nécessitait auparavant plusieurs heures.

Le tunnel constitue l’élément central de l’autoroute G0711 reliant Urumqi à Yuli, longue de 324,7 kilomètres, également inaugurée vendredi.

Le temps de trajet entre Urumqi, principale ville du nord du Xinjiang, et Korla, la plus grande agglomération du sud, passe de sept à environ trois heures.

Construite en cinq ans pour un investissement total de 46,7 milliards de yuans (environ 6,63 milliards de dollars), cette voie rapide connecte les réseaux urbains du nord et du sud de la région, séparés par la chaîne des Tianshan, qui s’étend sur 2.500 kilomètres.

Ce nouvel axe relie, via les autoroutes existantes, le Xinjiang aux grandes régions économiques chinoises (Beijing-Tianjin-Hebei, delta du Yangtsé, Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et Chengdu-Chongqing), tout en ouvrant des connexions vers les pays d’Eurasie.