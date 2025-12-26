Le Nigeria confirme des frappes américaines contre des cibles terroristes dans le nord-ouest

Le Nigeria a confirmé vendredi des frappes américaines de « précision contre des cibles terroristes » dans le nord-ouest du pays, menées dans le cadre la coopération sécuritaire entre les deux pays.

« Les autorités nigérianes restent engagées dans une coopération de sécurité structurée avec des partenaires internationaux, dont les Etats-Unis, afin de lutter contre la menace persistante du terrorisme et de l’extrémisme violent », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Nigeria.

Ces frappes aériennes ayant ciblé le groupe terroriste Etat islamique dans l’Etat de Sokoto interviennent après des accusations américaines de massacre et des attaques contre chrétiens dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Le commandement américain en Afrique a précisé sur X qu’il avait frappé « à la demande des autorités nigérianes (…) tuant plusieurs terroristes de l’Etat islamique » dans l’Etat de Sokoto.

D’après la diplomatie nigériane, les efforts de lutte contre le terrorisme visent la protection des vies civiles, la sauvegarde de l’unité nationale et le respect des droits et de la dignité de tous les citoyens, sans distinction de religion ou d’origine ethnique.

Dans ce sens, le gouvernement nigérian a réitéré son engagement d’œuvrer en étroite collaboration avec ses partenaires afin d’affaiblir les réseaux terroristes, de perturber leur financement et leur logistique, et de lutter contre les menaces transfrontalières, tout en renforçant le dispositif sécuritaire et les capacités de renseignement du pays.

Divisé de manière à peu près égale entre le sud à majorité chrétienne et le nord à majorité musulmane, Nigeria est le théâtre de violences persistantes qui coûtent la vie à des chrétiens aussi bien que des musulmans.