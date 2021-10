Bruxelles dévoile une panoplie de mesures pour faire face à la flambée des prix de l’énergie

Selon un communiqué de la Commission, l’UE et ses États membres peuvent recourir à ces mesures pour faire face à l’impact immédiat de la hausse actuelle des prix et renforcer encore la résilience face aux chocs futurs.

Les mesures nationales à court terme comprennent une aide d’urgence au revenu des ménages, des aides d’État en faveur des entreprises et des réductions fiscales ciblées.

“La priorité doit être accordée à des mesures ciblées pouvant atténuer rapidement l’impact de la hausse des prix pour les groupes vulnérables et les petites entreprises”, précise-t-on.

Il s’agit notamment de fournir une aide d’urgence au revenu aux consommateurs en situation de précarité énergétique, par exemple au moyen de bons ou de paiements partiels des factures; d’autoriser des reports temporaires de paiement des factures; de prévoir des réductions temporaires et ciblées des taux de taxation pour les ménages vulnérables; et de fournir des aides aux entreprises ou aux industries, dans le respect des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

S’agissant des mesures à moyen terme, l’exécutif européen affirme qu’il soutiendra les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, examinera des mesures envisageables en matière de stockage d’énergie et d’achat de réserves de gaz, et évaluera l’organisation actuelle du marché de l’électricité.

Il réitère que la transition vers une énergie propre constituera à l’avenir la meilleure assurance contre les chocs sur les prix comme celui observé actuellement, et doit être accélérée, également dans l’intérêt du climat.

La commissaire européenne chargée de l’énergie, Kadri Simson, présentera cette panoplie de mesures aux eurodéputés le 14 octobre et aux ministres européens de l’Energie le 18 octobre. Les dirigeants européens devraient ensuite débattre des prix de l’énergie lors du prochain sommet européen des 21 et 22 octobre.

La Commission européenne affirme qu’elle poursuivra ses échanges sur ce sujet important avec les administrations nationales, l’industrie, les groupes de consommateurs et les partenaires internationaux et qu’elle se tient prête à répondre à toute demande supplémentaire des États membres.