Bruxelles accueille la 8ème édition du Salon de l’immobilier marocain SMAP Expo

Ce salon, « plus grand événement de l’immobilier marocain en Europe » selon les organisateurs, revient après des années d’absence, en raison de la pandémie de Covid-19, avec la participation de dizaines d’exposants venus des 12 régions du Royaume, en vue de présenter une offre immobilière diversifiée, reflétant la richesse et la variété du marché marocain.

Dans une déclaration à la MAP, Samir El Chammah, président de Smap Group, organisateur de cet événement, a indiqué que cette édition permet de renouer avec le public après six ans d’absence.

L’édition 2024 propose un programme de conférences intense et diversifié, avec notamment la mise en lumière du programme d’aide directe au logement, qui intervient en application des Hautes Instructions royales visant à améliorer l’accès des citoyens à un logement décent, a-t-il relevé, relevant que l’accent sera également mis sur les normes de protection à la fois des investisseurs et des clients et sur la question du financement, sachant qu’un espace important a été consacré aux notaires.

Et d’ajouter que cette édition est placée sous le signe des “retrouvailles”. “Six ans c’est beaucoup, il peut y avoir des changements socio-démographiques et fiscaux. En plus, il y a une nouvelle génération de clients qui arrive, tout comme une nouvelle génération de promoteurs marocains”, a-t-il dit.

Dans ce sens, les résultats de cette édition permettront d’adapter la prochaine édition, en fonction des besoins et de la demande, a-t-il affirmé.

Selon les organisateurs, SMAP Expo Bruxelles 2024 entend offrir une information précise destinée aux acquéreurs potentiels, les guidant à travers les démarches nécessaires pour garantir la sécurité de leurs opérations d’achat.

Fort de plus de vingt-six années d’expérience, cet événement est leader des salons immobiliers marocains hors du Royaume et offre une plateforme unique pour les investisseurs, les professionnels de l’immobilier et le grand public, relève-t-on.

La deuxième étape du “SMAP road show 2024” aura lieu à Paris, du 24 au 26 mai prochain.